Кресла с людьми бились об ограждение: скандал вокруг аттракциона в Вознесенске набирает обороты

Работники аттракциона будут обращаться в полицию из-за избиения.

Работники аттракциона в Вознесенске Николаевской области, где на выходные произошел сбой и пострадали отдыхающие, будут обращаться в полицию из-за избиения.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 15 июня.

В городе просто во время движения аттракциона-маятника открылись крепления безопасности и поднялся забор — об него начали биться кресла, в которых сидели люди. Произошла паника, свидетели разбили стекло кассы, где стоял пульт, чтобы остановить аттракцион.

И его владелец утверждает — бешеную качелю остановили именно его работники, которые затем должны были бежать от разъяренных отдыхающих. Мол, сбой в работе произошел, потому что в кабину ворвались нетрезвые горожане, которые хотели кататься без очереди.

Детали инцидента сейчас выясняет полиция. Аттракцион арестовали, пока не проведут необходимые экспертизы и не проверят разрешительную документацию.



"В следственный отдел Вознесенского района официально поступило одно заявление. В больницу обращалось 4 человека, в настоящее время устанавливается степень тяжести телесных повреждений", — рассказала пресс-секретарь Вознесенского райотдела полиции Ольга Закусилова.

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