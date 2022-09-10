Крестовый поход ВСУ: что означает новый знак на военной технике украинских бойцов

На военной технике ВСУ все чаще стал появляться белый крест. Соответствующий символ в своих сообщениях даже начали использовать некоторые представители власти.

В свою очередь, украинцы даже успели назвать само контрнаступление ВСУ "крестовым походом украинцев против россиян". Так что означает этот странный символ и почему ВСУ используют его на своей технике — в материале ТСН.ua.

Оказывается, у креста такой формы очень древняя и славная история. Равноконечный крест называется "катакомбный" или "знамение победы".

Этот символ появился во времена римского императора Константина (306-337 годы нашей эры). По легенде, тогда еще язычнику Константину в 312 году перед битвой со своим соперником Макссением, правителем Италии, пришло видение Христа: "Под этим знаком победишь". Тогда он велел своим воинам нанести изображение равноконечного креста на щиты и одержал победу.

После этого Константин разрешил исповедовать христианство во всей Римской империи. Следовательно, этот крест стал символом торжества христианства над язычеством.

На украинских землях белый равноконечный крест исторически считается хоругвью казачества. Он изображен, в частности, на флаге 1651 года, хранящемся в Стокгольмском музее.

Фото: Википедия

Фото: Википедия

Такой крест есть и на флаге гетьмана Богдана Хмельницкого.

Поддерживают традиции и современные украинские руководители. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал белый крест в своем Телеграмме в знак поддержки масштабного контрнаступления ВСУ.

"Зимний поход" в нашей памяти. Осенний поход – дело настоящих героев. Помним нашу историю, помним героев Армии УНР, "Рыцарей Ордена Железного Креста". Помним первый зимний поход по тылам "белых" и "красных". Нашу историю не стереть. Мы победим всех врагов. "Крестоносцы", — написал Ермак.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

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