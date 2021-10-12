Крестьяне шокированы погромом на кладбище: осквернено более десятка могил

Неизвестные злоумышленники вынули металлические кресты и порезали ограду.

В селе Белое на Ровненщине кто-то затемно залез на кладбище и осквернил захоронения. Вандалов до сих пор ищут правоохранители, а местные крестьяне подозревают, что надругательство над могилами совершили приезжие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Местная жительница Елена говорит, что такого еще в жизни не видела. На кладбище совершили настоящий погром — осквернены могилы, разбросаны кресты, на которых еще остались поминальные ленты и полотенца.

Несколько крестов, которые вытащили из могил, неизвестные злоумышленники оттащили по торинке за пределы кладбища. Всего вынули одиннадцать, а еще часть — расшатали.

Первой надругательство над могилами заметила Галина Жданюк, которая сразу рассказала о беде односельчанам. "Кресты лежали за кладбищем и так — среди могил. Было очень жутко ", — говорит она.

Крестьяне вызвали полицию и сами стали гадать, кто же мог осквернить могилы их родных. В селе проживает всего несколько сотен человек.

Местная жительница Антонина Дьякова предполагает, что виновниками погрома могли быть приезжие, потому что свои, по ее мнению, такого бы не сделали. Она говорит, что они все вместе это кладбище в порядок приводят. Однако, после этого случая односельчане начали тщательнее присматриваться друг к другу.

"Мы опросили чуть не каждого второго местного жителя. Сейчас под подозрением все", — говорит старший участковый офицер полиции Сергей Дьячок.

Тем временем в селе обсуждают две версии: кресты вытаскивали ради забавы или же кто-то хотел сдать их на металлолом.

Тем, кто сделал это, за надругательство над могилами теперь грозит до трех лет за решеткой. Смягчить наказание может только добровольное признание в совершенном в полиции.

Новости Украины: в Ровенской области неизвестные надругались над могилами

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