"Кричал — держите п**ара": свидетель рассказал подробности страшного убийства школьников в Винницкой области

Свидетель убийства двух школьниковв городе Шаргород Винницкой области рассказал, что он пытался догнать подозреваемого в расправе.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Николай Бабчук живет в доме, возле которого подозреваемый бывший учитель напал на двух школьников. Он рассказал, что бросился к пострадавшим после нападения.

«На тротуаре лежал парень уже без признаков жизни, а на проезжей части — еще был в конвульсиях. Я посмотрел так, что артерия перерезана и кровь, это все», — говорит Николай Бабчук.

В нескольких метрах от места преступления господин Николай увидел мужчину, который убегал.

«Он бежал, и я за ним бежал. Но я уже 60, я уже не тот. Там у нас рынок дальше, метрах в 300, мы у ворот его там настигли, он на территорию рынка. Я говорю — давай за ним, у него в руках тесак тот был. Говорю, держите пи**ра, у меня ребят зарезал, говорю. Никто никак не прореагировал», — добавляет мужчина.

