"Кричал — держите п**ара": свидетель рассказал подробности страшного убийства школьников в Винницкой области
Очевидец трагедии рассказал, как самостоятельно пытался задержать убийцу двух школьников в городе Шаргород Винницкой области.
Свидетель убийства двух школьниковв городе Шаргород Винницкой области рассказал, что он пытался догнать подозреваемого в расправе.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.
Николай Бабчук живет в доме, возле которого подозреваемый бывший учитель напал на двух школьников. Он рассказал, что бросился к пострадавшим после нападения.
«На тротуаре лежал парень уже без признаков жизни, а на проезжей части — еще был в конвульсиях. Я посмотрел так, что артерия перерезана и кровь, это все», — говорит Николай Бабчук.
В нескольких метрах от места преступления господин Николай увидел мужчину, который убегал.
«Он бежал, и я за ним бежал. Но я уже 60, я уже не тот. Там у нас рынок дальше, метрах в 300, мы у ворот его там настигли, он на территорию рынка. Я говорю — давай за ним, у него в руках тесак тот был. Говорю, держите пи**ра, у меня ребят зарезал, говорю. Никто никак не прореагировал», — добавляет мужчина.
Ранее сообщалось о том, что винницкий учитель, подозреваемый в убийстве двух учеников, рассказал, жалеет ли о содеянном.
