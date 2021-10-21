Кричал так, что слышали в соседних многоэтажках: в Сумах из горящей квартиры спасли ребенка

Мальчика передали медикам.
В Сумах патрульные спасли из горящей квартиры 7-летнего мальчика.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 21 октября.
Горело на балконе 10 этажа, а в соседнем окне люди разглядели ребенка и вызвали пожарных и полицию. Экипаж патрульных первым прибыл на место.
Ключи от квартиры им передала бабушка, которая как раз подошла к дому. Мама ребенка в это время находилась в магазине. Квартиру открыли и нашли ребенка в задымленной кухне.
Уже на свежем воздухе мальчик объяснил: когда увидел пламя на балконе — побежал в дальнюю комнату, облился водой и прикрывал мокрой тряпкой лицо. Собственно, это и помогло ему не надышаться дымом.
Ребенка передали медикам, угрозы жизни нет.
Напомним, что в Одесской область мужчина поджег своему знакомому грузовик и микроавтобус. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.