"Кричат: "Х**лы, чего хотите?": военные ВСУ рассказали, как отбили у россиян важное село на Харьковщине

Россияне переправились по реке и оккупировали важное село.

На этой неделе украинская армия наступала в районе Купянска. 1 декабря 10-я горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" отбила у врага позиции в районе поселка Новомлынск. В результате сложной операции удалось ослабить угрозу окружения для Купянска.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Военные рассказали о бое за Новомлынск

Захватить Купянск – главная задача оккупантов на Харьковщине. Здесь ежедневно падают снаряды и бомбы, а "прилетов" дронов здесь уже никто не считает. FPV долетают до центра Купянска, поэтому на улицах здесь висят антидроновые сетки.

Антидроновые сетки

Город надежно прикрыт рекой Оскол. Но в конце ноября погода и военная удача были на стороне врага. Под прикрытием тумана вражеские штурмовики на лодках десантировались через Оскол в районе поселка Новомлынск и заняли украинские позиции. Почему окопы оказались пустыми, еще предстоит выяснить.

Вражеский плацдарм к северу от Купянска означал, что стратегически важный город попытаются взять в клещи. Поэтому надо немедленно выбить россиян. На спасение города выдвинулся 8-й батальон бригады "Эдельвейс". Украинские горные штурмовики понимали, что выбивать придется упрямого и опытного врага.

Река Оскол

"Они готовы к бою. Я вам скажу, воины. Есть немного подготовка у них", – говорит "Махмуд“, боец 10-й ОГШБр "Эдельвейс“, участник боя за Новомлынск.

Горные штурмовики на бронетехнике подлетели к окопам, которые надо было отбить.

"Говорю, вылезай. Он кричит, хохлы, хохлы, чего вы хотите?" – вспоминает боец "Пальчик“.

Через несколько минут "эдельвейсы" полностью зачистили укрепрайон. Но это было только начало. Российская пехота пошла отбивать утраченные позиции. Горным штурмовикам пришлось выдержать несколько часов сплошного ада.

"Тот бой длился 3 часа, но начало лететь все, и FPV, и минометы, все", – вспоминает „Махмуд“.

Но военные выстояли ы вернули сине-желтые цвета в Новомлынск. На этот раз оккупация здесь длилась недолго.

Россияне хотят оккупировать Купянск

Освобождение Новомлынска не означает, что угроза для Купянска совсем исчезла. План взять город в клещи все еще на столе у российских стратегов. К югу от Купянска враг, положив бешеное количество солдат, пробился к селу Кругляковка и перерезал логистику украинцев на левом берегу Оскола.

"Из 50 единиц техники враг потерял 48 на поле боя. Но за счет массированности определенное количество позиций противнику удалось занять. После того за короткий период времени, до трех дней, противник задействовал 20 единиц техники с привлечением высокоманевренной техники. Очередной накат дал противнику возможность продвинуться дальше, но из 20 единиц было уничтожено 18. Следующий накат – 16 единиц техники, из которых 14 наши Силы обороны уничтожили. Но противнику удалось заскочить в населенный пункт Кругляковка и оставить там подразделения своей пехоты", – говорит Юрий Федоренко, командир батальона "Ахиллес“ 92-й бригады.

Какая ситуация на фронте сейчас

"Мы выдвигаемся ближе к врагу вместе с операторами дрона "Вампир". Пограничники подразделения "Феникс" воюют в составе украинской группировки, которая сейчас затормозила российское движение в районе Кругляковки. Но враг не останавливается. Пока мы ехали на позицию, насчитали семь ударов КАБами. За счет таких дронов удается приостановить российские штурмы в районе Купянска", – говорит Андрей Цаплиенко.

Несколько расчетов "Вампиров", работая в режиме карусели, один за другим разносят компактными бомбами целый укрепрайон противника.

"Мы одним снарядом шестерых людей положили, шестерых пидаров. То есть мы можем останавливать прямо штурмы", – говорит боец подразделения ГПСУ "Феникс“.

Для противника эти военные являются приоритетной целью. Как только началась боевая работа, по позиции прилетело. Операторам дронов, вероятно, придется искать другую позицию. Но полностью отменить боевые вылеты для них не вариант. Потому что от работы этих ребят напрямую зависит, удержит ли украинская пехота свои рубежи ы останутся ли на берегах Оскола сине-желтые флаги.

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