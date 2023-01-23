"Кричать хочется от боли": как украинцы отреагировали на скандальное видео концерта из Лавры в Киеве

В соцсетях распространили видео, которое возмутило многих верующих и стало скандальным. Как можно увидеть на этой записи, на территории Киево-Печерской Лавры в Трапезном храме проходит концерт. По мнению многих, кто увидел это видео, исполняются песни в рок-стиле. Впрочем, в Национальном заповерднике это опровергли.

В комментарии для ТСН.ua один из руководителей Нацзаповедника, Константин Крайний, высказал официальную позицию по этому событию.

"Речь идет о трапезной палате. Это место, где монахи ели, а не молились. То есть палата, а при ней – церковь. Они разделены между собой дверью. Это был не рок-концерт, а выступление Тараса Компаниченко – народного артиста Украины, — рассказал в комментарии для ТСН.ua заместитель генерального директора Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Константин Крайний: — На день Соборности Украины он провел благотворительный концерт, с использованием старинных и современных инструментов. Пел те песни, с которыми сейчас бойцы идут в бой, пел о нынешней войне. Если кому-то показалось, то это те же люди, которые оправдывали пение о "матушке-Руси". Здесь, кто хоть немного разбирается в истории и искусстве, видит, что это не храм. Это палата, в которой монахи сами когда-то проводили свои заседания. Во-вторых – песни не в рок-стиле, а обычные украинские, колядки. Было очень много бойцов ВСУ, в общей сложности около 300-400 человек. Ничего крамольного и криминального в этом нет. Это мероприятие было инициировано заповедником. Некоторые люди специально нагнетают истерию".

В Православной церкви Украины (ПЦУ) нам сообщили, не имеют никакого отношения к этому концерту, поэтому не считают нужным комментировать это мероприятие.

В то же время количество комментариев под выложенным видео увеличивается.

"Боженька, прости нас грешных! Нет слов. А мы хотим хорошо жить", — прокомментировала видео одна из пользователей соцсети.

"Иного места нет, где можно петь", — возмущается еще один комментатор.

"Боже, кричать хочется от боли, что это творится. Господи, прости",- написала еще одна из комментаторов.

"В Трапезном храме, где состоялся концерт, проходили службы. В этой части церкви люди исповедовались. А когда было в храме полно людей, то и эта часть всегда была заполнена. Храм — это дом молитвы и там должна быть тишина, покой, это место уединения и разговоры с Богом. Видеть, что сейчас там происходит очень больно. Неужели у нас мало площадок, где можно устраивать дикотеки. Храм – это дом Божий", — пишут в комментарии под видео.

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