Кричите и ругайтесь: эксперт по ментальному здоровью удивил, как бороться со стрессом во время войны

В условиях войны украинцы постоянно сталкиваются со стрессом и психологическим напряжением. Эксперт по ментальному здоровью рассказал, как правильно бороться со стрессом и почему иногда полезно дать волю эмоциям.

Кандидат биологических наук, соучредитель «Змінотворців» Петр Черноморец в интервью ТСН.ua объяснил, что в некоторых случаях «включать» безразличие нормально, но обычно это не лучшая стратегия.

«Безразличие имеет слишком сложный нейробиологический механизм и его очень сложно объяснить, не рисуя схему. Если мы говорим о стрессоустойчивости, то возвращаемся к мотивации — физическое здоровье и достаточный отдых — это очень важная часть. В работе со стрессом, я прежде всего обращаю внимание на то, что нам нужна не стрессоустойчивость, а для начала убрать те триггеры стресса, которые можно убрать. Если убрать все триггеры стресса, на которые мы можем влиять, тогда может случиться, что у нас уже будет достаточно ресурсов, чтобы бороться с теми триггерами стресса, которые мы убрать не можем», — пояснил специалист.

Он добавил, что эффективным способом эмоциональной разгрузки является крик и даже нецензурная брань.

«Только не на других людей, а просто. Если возникает любая ситуация, вызывающая стресс, находим место, где это никого не тронет, — и там кричим и материмся, бросаемся вещами и что-то ломаем. Или рвем старые записные книжки или скручиваем пластиковые бутылки — помогает в стрессовом состоянии», — отметил эксперт по ментальному здоровью.

В то же время он подчеркнул, что подобные эмоциональные упражнения должны быть кратковременными:

“Такие активные физические действия не должны продолжаться более 5-8 минут. То есть прокричались, что-то сломали, разорвали или бросили, а потом выдохнули, успокоились и пошли заниматься делами».