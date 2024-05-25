Крик души из российской тюрьмы: пленный обратился к Зеленскому и всей Украине (видео)

TSN.ua уже рассказывал историю гражданского пленника Сергея Котова. Его захватили на Херсонщине русские солдаты, похитили прямо из дома, обещали отпустить, а приговорили, а семье до последнего не сообщали, что с ним. Сейчас у Сергея уже есть конкретный срок – 15 лет строгого режима. Вы можете только представить в страшном сне, в каких условиях этот человек и тысячи украинцев. На днях дочери Сергея удалось с ним поговорить по телефону, разговор контролировали оккупанты, но ей удалось записать все на диктофон. Что рассказал Сергей из российской тюрьмы – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Украинец из российского плена обратился к украинцам!

Сергей Котов – уроженец Херсонщины и стал одним из тысяч заложников оккупантов, мужчину похитили из собственного дома в Олешках еще в начале апреля 22 года. После того как российские оккупанты схватили Сергея, семья полгода не знала ни где он, ни жив ли. Позже удалось выяснить, что тогда произошло и где он сейчас. Об этом наконец-то смог рассказать и сам Сергей.

Жесткий контроль разговоров: что Сергею удалось рассказать?

Этот разговор на диктофон записала дочь Сергея – Виктория. В России сейчас практикуют так называемую "зону телеком", это единственная возможность у родных связаться со своими близкими, находящимися в плену. Правда, это тоже не легко, как вы понимаете, все отправленные письма прочесывают, все разговоры – под жестким контролем. Сергей рассказал, что пытался добиться своего увольнения, но любые обращения оказались тщетными. В России ответ один, менять людей, мол, не желает Украина.

Сергей кратко рассказал и о том, что происходит с пленными в российских тюрьмах.

К слову, в российской тюрьме украинец лишился 20 килограммов.

Как издеваются?

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Это маленькая часть того, что Сергей смог рассказать. А вот то, что действительно происходит в плену россиян – представить можно только в страшном сне. Ранее дочь Сергея – Виктория – рассказывала нам об издевательствах над ее отцом. В том числе, что во время оккупации решисты хватали людей за все, что им случилось, молодым ребятам приписывали преступления, которых они не совершали, признание же – выбивали. Пытки устраивали разнообразные. Как мы уже ранее говорили, отца Виктории обвинили в шпионаже, а чтобы мужчина признался в якобы совершенном против армии РФ преступлении, имитировали расстрел и, так сказать, давали совершить "звонок Зеленскому".

Сергей Котов в разговоре с дочерью в этот раз смог рассказать о том, с какими проблемами со здоровьем сейчас борется.

Борьба не помогла

Когда семья боролась за Сергея, пока он еще был на территории Украины, оккупанты несколько раз обещали отпустить мужа, ведь доказательств его так называемых "преступлений" солдаты России так и не нашли. А когда Сергея вывезли в временно оккупированный Крым, где уже начались первые суды, семье удалось его отыскать и на временно оккупированном полуострове снять тамошнего адвоката, впрочем, как вы понимаете, результата это не дало. Сергей уже приговорен к заключению.

Семья напоролась на мошенников!

Более того, адвокат, якобы бравшийся за дело мужчины, только выдурил у семьи деньги и прислал одно фото отца из тюрьмы. Что самое интересное – адвокат-украинец, предатель, приберегший и паспорт гражданина Украины, и вдобавок получил паспорт России.

Почему не освобождают гражданских пленных?

О мошенниках, которые просто выманивают у пострадавших семей деньги, предупреждают и украинские адвокаты, и правоохранители. Людей можно понять, им кажется, что это шанс на спасение близкого человека, впрочем, нужно обращаться только к соответствующим структурам, ведь и украинские правозащитники в таких ситуациях – бессильны. Но чаще и эти обращения – ничем не помогают.

Дело усложняется тем, что в настоящее время не существует четкого механизма освобождения из плена гражданских украинцев. Лишь время от времени украинской стороне удается вернуть детей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в декабре 2023 года рассказал, что гражданских украинцев в российском плену по официальным данным – около 28 тысяч. Об их состоянии и местонахождении ничего неизвестно, ведь преимущественно оккупанты запрещают им переписываться и контактировать с родными. Часто людей задерживают прямо на улицах, хватают и без всякого суда и следствия бросают в СИЗО и импровизированные российские пыточные. В рамках гражданских обменов возвращают редко. Дело в том, что международное право запрещает держать в плену некомбатантов и соответственно процедура обмена военнопленными к ним не применяется. На оккупированных территориях россияне иногда отпускают таких заложников, если они перестали их интересовать. Люди оказываются в оккупации без документов и добраться на территорию, подконтрольную украинским властям, для них – трудная задача.

Уже третий год идет полномасштабная война, есть те, кого захватили оккупанты еще в первые месяцы войны, но так и не отпустили.

В Украине до сих пор не существует механизма освобождения гражданских пленных, но пошел третий год войны и пора искать возможности. Украинцев в плену уничтожают как физически, так и морально. На днях, в интервью Reuters, президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" и возвращение похищенных Россией детей – это один из трех пунктов, которые Украина предложит на саммите Мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

"Если все страны поддержат, дальше разработают технический пошаговый план и потом уже презентуют. На разных площадках разных стран будут общаться с представителями России. А тогда уже России придется отвечать большинству мира", – отметил президент.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крик души из российской тюрьмы! Пленный обратился к Зеленскому и всей Украине!

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