Крики, плач, повсюду тела: как Тернополь стал адом на земле и почему жители многоэтажки не смогли спастись

Последствия удара по Тернополю

Российские ракеты, которые ударили по Тернополю в среду утром, одну многоэтажку разрушили, другую сожгли. Большинство погибших, а это почти 20 человек — сгорели заживо в двух подъездах девятиэтажки. Так пылало, что покинуть свои дома люди не смогли. Когда одних искали под завалами разрушенного дома, других устанавливали на пепелище соседнего.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Паук.

Вражеский удар пришелся прямо перед этим домом. Один из подъездов сразу занялся и горел как факел. Горели именно средние этажи, которые были утеплены пенопластом. Люди с верхних этажей оказались в ловушке.

Это был ад на земле — дом горит, автомобили взрываются, люди из окон кричат о помощи. Те, что на нижних этажах и те, что спрятались в подвале спастись тоже не могут, потому что огонь в подъезде — так описывает утро среды господин Николай — он живет в этом доме, но в другом подъезде.

Тушили пожар 7 часов, спасали людей с верхних этажей 4 пожарные машины с лестницами. На земле тоже было жутко.

«Я сюда прибежал вижу здесь лежит человек, здесь лежит человек, здесь лежал человек. Это из моего подъезда, я не знаю, что произошло говорят, она вышла или это лопнуло сердце или что», — говорят очевидцы.

На месте гибели людей возле дома цветы, детские игрушки и лампадки. Мы записали истории только двух семей из этого дома. И из них можно понять, какой ужас творился в тот день.

Елизавета уже вторые сутки дежурит под реанимацией детской больницы. Здесь борются за жизнь двух ее внучек Евы и Андрианки — им 16 и 12 лет. Одна увлекается футболом, другая танцами. Теперь их будущее зависит от результатов операций. Одна из них длилась более 6 часов.

Девочки с мамой и другой бабушкой бежали в укрытие, когда возле дома бахнула эта ракета. Тридцати однолетняя женщина погибла на месте, дети с бабушкой в реанимации. Детей в эту больницу привезли сразу 16, семь из них уже прооперированы.

Реанимация другой больницы — здесь тоже родственники пострадавших. Муж женщины с травмированным позвоночником по лестнице спускался из окна горящей квартиры третьего этажа.

«Я кричу, что спасайте нас, третий этаж. Он прикладывает такую узенькую лесенку ту такую строительную и мне сказали, чтобы я одежду намочила, потому что первый этаж горел. И мы так слезли и мужчина с таким переломом позвоночника и там еще были подозрения на разрыв внутренних органов. И он самостоятельно слез с третьего этажа», — говорит женщина.

Но когда спустились, то увидели столько раненых соседей, что решили уступить место в скорой другим.

«Папа был тяжелый очень. Мы его по тому стеклу, по тому всему вели. Просто такой был хаос крики, люди трупы лежат, люди истекали кровью, дети кричат и мы поняли — скорые поприезжали, но были гораздо хуже тяжелые люди и мы сделали вывод, что нам надо садиться в машину и ехать самим, чтобы не задерживать тех людей, которые тяжелые», — говорит она.

Только в эту больницу скорые привезли почти 40 пострадавших.

«Пациенты поступали семьями. У нас есть по двое трое из одной семьи. Многие пациенты сразу же были доставлены в операционный зал. Поскольку травмы были тяжелые и требовали хирургического вмешательства. Все пациенты, которые находятся в стационаре, состояние их расценивается как стабильное. Самыми тяжелыми оказались травмы ожоговые, то есть в реанимационном отделении двое пациентов с тяжелыми ожогами», — говорит директор Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайкивский.

