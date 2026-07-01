Крики, шок и погибшие: Россия обстреляла маршрутку с пассажирами (видео)

Россия атаковала маршрутку с пассажирами / © ТСН

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В Днепре оказывают помощь тяжелораненым из Никополя, которые не смогли доехать до дома. 26 июня дрон попал прямо в автобус. Тогда погибли два человека. Еще 12 получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Что известно о нападении на маршрутку в Никополе

Разбитая маршрутка, полная пассажиров — дрон попал прямо в автобус, на котором люди в пятницу вечером возвращались домой. Геннадий ехал этим рейсом после отдыха у водоема.

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Геннадий, пострадавший пассажир маршрутки: «Слышу — „ФПВ!“ — кричат. И сразу взрыв. В глазах потемнело. Когда я пришёл в себя, я увидел, что рядом люди уже лежат без сознания. Впереди сидела женщина. Тоже без сознания».

В результате этого циничного нападения двое человек погибли на месте. Еще двенадцать пассажиров получили ранения различной степени тяжести, в том числе две двенадцатилетние девочки. Наиболее тяжело пострадавших экстренно доставили в областной центр в Днепр.

Врач хирургического отделения: «Тяжёлые черепно-мозговые ранения, осколочные ранения. В головном мозге обнаружились костные и металлические осколки. Эти осколки, насколько это было возможно, были удалены. Были удалены очаги ушиба».

Геннадию пришлось оперативно установить титановую пластину после удаления осколков черепа. Также нейрохирурги успешно прооперировали другую тяжелораненую пассажирку разбившегося автобуса. 47-летняя Наталья уже пришла в себя.

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Гражданский транспорт как цель: враг ведет систематическую охоту

Гражданский транспорт словно мишень в Никополе и соседних населенных пунктах: враг целенаправленно охотится на пассажирские автобусы и легковые автомобили граждан.

Общественный транспорт и автомобили экстренных служб уже давно стали приоритетными целями для врагов. В Никополе пожарные как раз ликвидировали пожар на АЗС после очередной атаки, когда захватчики прицельно обстреляли машину ГСЧС. Она получила серьезные повреждения. Когда же на помощь коллегам оперативно прибыла вторая пожарная машина, враг цинично обстрелял и её. Спасатели чудом остались живы, а вот два специальных автомобиля — полностью уничтожены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Лица среди обломков! Прямое попадание в маршрутку! Спасение пассажиров в Днепре

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