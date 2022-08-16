"Криминалитет и грязные дела": Фейгин объяснил, как связаны Путин и главарь "вагнеровцев" Пригожин

Российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин убежден, что так называемый "повар Путина" осуществлял в Санкт-Петербурге и других городах "некие личные задачи и грязные дела" для Путина.

Об этом Фейгин рассказал в интервью ТСН.ua.

Правозащитник отмечает, что большинство людей в окружении Путина происходят из Санкт-Петербурга, ведь Путин "обладает слабостью к людям, с которыми он долго знаком".

"Путин доверяет людям долго. Все-таки за эти десятилетия мы не видели каких-либо существенных, радикальных изменений в его окружении. Есть отдельные вкрапления, но преимущественно он предпочитает отношения, которые сложились за долгие годы", — пояснил Фейгин.

Так, по его словам, и Пригожин оказался земляком Путина – он тоже из Санкт-Петербурга. Фейгин предполагает, что глава группы Вагнера был связан с петербургским криминалитетом, как и сам Путин.

"Путин был этому не чужд. Он тоже был тесно с ним (криминалитетом — ред.) связан в роли чиновника. Но это не мешало ему ни как бывшему сотруднику КГБ, ни как чиновнику у Собчака. Он имел с ним тесные связи. Я думаю, эта связь возникла в период 1990 года. Мы всего до конца не знаем. Но его принято называть "поваром" — потому, что он занимался кейтерингом и имел государственные подряды", — говорит Фейгин.

"Думаю, что их объединяет криминальная, финансовая, коррупционная и личная связь. Говорят, что Пригожин осуществлял в Питере и других местах для Путина какие-то личные задачи, грязные дела", — отметил адвокат.

По его словам, Пригожин еще нужен Путину для грязных уголовных дел, поэтому его не могли намеренно отправить в Попасную, по которой на днях открыли огонь ВСУ.

"Они (Путин и Пригожин — ред.) друг друга иногда щиплют на каких-то нижних уровнях. Но сказать, что его специально отправили в Попасную, чтобы его накрыли Химарсами — не думаю. Он необходим для разного рода грязных, уголовных дел", — отметил Фейгин.

Напомним, что ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, там мог быть их главарь Пригожин. Тогда Гайдай заявил, что погибли более 100 "вагнеровцев", в том числе и заместители Пригожина.

ВСУ уничтожили штаб "вагнеровцев" в Попасной

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