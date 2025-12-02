Криптокредиты, мошенничество и "черные коллекторы": как фирма-призрак выбивает у украинцев фейковые долги

Как BitCapital обманывает украинцев

Несмотря на решение Национального банка Украины (НБУ) о незаконности деятельности и отсутствие какого-либо офиса на территории страны, финтехкомпания BitCapital (или «Биткепитал») продолжает затягивать тысячи граждан в финансовую кабалу.

Как выяснили журналисты проекта-расследования «Хапуга.ua», эта фирма-призрак с британской регистрацией использует преступные приемы для взыскания долгов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШАНТАЖ, ТОНЫ БРУДА, ФЕЙКОВЫЕ ФОТО! ВОТ КАК ВЫБИВАЮТ ДОЛГИ КРЕДИТОРЫ BitCapital — шок!

Схема «крипто-прикрытия»

Официально BitCapital позиционирует себя как инновационную финтехкомпанию, выдающую мгновенные займы в криптовалюте (стейблкоине USDT) через сайт или приложение. В рекламе компания уверяет, что речь идет именно о крипте.

Однако, адвокаты настаивают: клиентам поступают переводы на обычную банковскую карточку.

Олег Болотский, руководитель юридической компании, объяснил, откуда поступают средства:

«Откуда идут деньги, нам не известно, поскольку эти деньги идут из разных источников, и эти источники просто физические лица. То есть это не с предприятия, а с физического лица поступают просто как перевод между физическими лицами. С карточки на карточку».

Адвокат Денис Пузин добавил, что компания фактически конвертирует средства:

«Она передает ее в гривнах. То есть есть, я так понимаю, определенный кошелек и в этом случае она конвертируется уже в украинскую гривну и предоставляет ее в форме кредита непосредственно потребителю финансовой услуги».

При этом, представитель BitCapital уверяет, что иметь криптокошелек необязательно: его автоматически создают на сайте для дальнейшего обмена средств на карту.

Долговая ловушка: бешеные проценты и рост долга

Клиентов заманивают якобы низкими процентами. Например, заем в 300 USDT на 30 дней обещают вернуть суммой 372 USDT.

BitCapital обманывает украинцев

Однако, в случае просрочки платежа, сумма долга возрастает в разы буквально за считанные дни. Илья Колесник, правозащитник, подчеркивает, что начисления являются необоснованными:

«Они, как правило, начисляют даже не проценты, а штрафные санкции. Часто встречаю, что просто клиент там пишет, взял 30 дней назад, условно там 300 USDT, сейчас они хотят уже там 3 тысячи с процентами. И, ну, понятно, что это какие-то неразумные просто проценты, которые берутся там с потолка».

Профильные юристы констатируют, что процентная ставка BitCapital в разы выше, чем разрешено украинским законодательством. Были случаи, когда человек брал «тысячу долларов и рассчитывает, что он вернет тысячу сто. И где-то через две недели ему сообщают о том, что у него долг вырос уже в полтора раза».

Кроме того, компания игнорирует законодательные льготы, предусмотренные для военнослужащих.

Решение НБУ

Регулятор рынка, Национальный банк Украины, уже исследовал деятельность BitCapital и вынес решение о ее незаконности.

НБУ констатирует, что сервис «BitCapital», формально предоставляя займы в USDT, фактически выдавал кредиты в национальной валюте Украины — гривне, минуя все установленные законом регуляторные механизмы.

Вне закона оказались и ставки, и штрафы, и коллекторский рэкет. На сегодня НБУ официально зарегистрировал 700 пострадавших от рэкета коллекторов BitCapital, хотя адвокаты считают, что реальное количество жертв достигает тысяч.

BitCapital

Свидетельства пострадавших и коллекторский рэкет

Семьсот пострадавших от рэкета коллекторов BitCapital — это только официально зарегистрированная НБУ цифра. Адвокаты считают, что жертв тысячи.

Пострадавшая Ольга рассказала, что вообще не брала кредит — она стала жертвой мошенников, которые «набрали кредиты в 12 микроорганизациях и одной из этих компаний была компания BitCapital». Несмотря на выписку от полиции о том, что она потерпевшая и средства не брала, BitCapital единственная проигнорировала это.

Ольга, пострадавшая: «Им все равно, брала ли я эти средства, или я не брала эти средства. На самом деле им нужно, чтобы эти средства кто-то вернул. Было взято на мое имя 1100 USDT. Хотели они в один момент даже, чтобы вернули 10 000 USDT».

Коллекторы прибегли к жесткому шантажу.

Ольга, пострадавшая: «Угрожали, что будут там звонить на работу соседям, что будет мое фото вешать на бигбордах. Присылали такие баннеры, которые они будут раздавать… Потом также они записывали разговоры, из этих разговоров они склеивали вообще другой разговор».

Худшим был циничный прием подмены номера:

Ольга, пострадавшая: «Мне звонит мама, я беру трубку, там не мама, там говорят, мы у себя дома, если ты не найдешь средства в течение часа, ты можешь вернуться в пустой дом».

Адвокаты отмечают, что BitCapital отличаются особой жестокостью. Денис Пузин приводит пример давления на защитников:

«К нам обращаются военнослужащие ВСУ, которые сейчас защищают государство, и были такие случаи, что даже звонили командирам с вымогательством средств этих людей».

Илья Колесник подтверждает активизацию давления:

«Если взять прям объем всех заявок там за неделю, то процентов, наверное, сейчас 20 точно это заявки по криптозаймам, потому что действительно они последние несколько месяцев прям активно начинают запугивать людей».

Среди методов «хард-коллект» — создание совместных групп в мессенджерах с друзьями и подругами, куда присылали фотошопленные голые фотографии, а также требования, заставляющие человека «вплоть до того, что они заставляют продать почку».

Фирма-призрак и бездействие полиции

Владельцев и руководителей BitCapital все эти статьи Уголовного кодекса, среди которых ст. 189 (вымогательство), 182 (нарушение неприкосновенности жилища), 301 (порнография) и другие, до сих пор не пугают, поскольку, как утверждают юристы, это хорошо продуманная мошенническая схема.

Кредитор физически не присутствует в Украине. Офис компании, по их словам, находится в Лондоне. Адвокаты и клиенты не видели вживую ни одного представителя. Даже официальная коммуникация почти невозможна: форма обратной связи не работает, а письмо на указанную электронную почту не отправляется из-за проблемного домена.

Формально за BitCapital стоит британское юрлицо. До решения НБУ это было GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED (бенефициар — украинец из Днепра). Теперь, как утверждается, компания сменила собственника на другую британскую структуру с 89-летними супругами. Юристы делают вывод, что «постоянная смена компаний» свидетельствует о том, что «деятельность, наверное, не совсем законная».

Несмотря на очевидно нелегальную деятельность, Нацполиция и Киберполиция игнорируют проблему. Адвокаты подтверждают, что хотя производства возбуждались, «в суд оно не попадало».

Поэтому, пока правоохранительные органы бездействуют, сомнительная компания продолжает зарабатывать на украинцах, которые под бешеным давлением вынуждены платить в десятки раз больше, чем брали.

Редакция проекта расследований «Хапуга.ua» готовит официальные запросы в контролирующие и правоохранительные структуры и продолжает исследование этой темы.

