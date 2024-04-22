Критическая демографическая ситуация: что хотят предложить украинцам, чтобы возросла рождаемость

К 2050-му году в нашей стране останется только 25 миллионов украинцев. Прогноз обнародовали в Министерстве соцполитики.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По статистике, 10 украинских женщин за свою жизнь рожают 9 детей, тогда как норма естественного воспроизводства - 22 детей.

Также высокий уровень преждевременной смертности и массовая эмиграция из-за войны сделала демографическую ситуацию в Украине критической.

Сейчас в правительстве разрабатывают стратегию демографического развития и проводят публичные обсуждения. Главная цель - создать условия, при которых в страну начнут возвращаться люди и рожать больше детей.

В правительстве проводятся публичные обсуждения по улучшению демографической ситуации

Жилье, работа, социальная инфраструктура. Но главное, безопасность - ключевые факторы, от которых зависит демографическая ситуация. Разработчики стратегии убеждены - не стоит ждать завершения войны.

"Не обязательно ждать победу для того, чтобы понимать, нам надо улучшать сервисы. Что нам надо очень быстро развивать медицину. Что нам нужны инновации в технологиях протезирования и обеспечения безбарьерности. Эти вещи мы должны делать уже и эти вещи сделают нашу страну более конкурентной, успешной и такой, которая будет привлекательной, чтобы к ней возвращаться", - говорит министр соцполитики Оксана Жолнович.

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Напомним, ученый объяснил, почему в Украине мало мужчин от 18 до 30 лет.

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