Критическая фаза войны началась: экстренные заявления и горячие новости с фронта

Война на Украине вошла в критическую фазу. Такое громкое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили. В то же время, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Третья мировая война уже началась. Между тем ситуация на фронте остается сложной. Все, что известно – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Критическая фаза войны или Третья мировая

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российско-украинская война уже вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Также он подчеркнул, что "глобальные угрозы усугубляются".

"Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в области разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК", – отметил Хили.

Министр обороны Великобритании считает, что поддержку Украины следует удвоить, а общая позиция пяти самых мощных в военном плане государств Европы позволит сдержать расширение агрессии РФ.

"Потому что защита Европы, защита Великобритании начинается в Украине. И если Путин победит в Украине, он на этом не остановится. Потому что его цель — дестабилизация демократий на всем нашем континенте. Поэтому мы продолжим усиливать нашу поддержку Украины", — подчеркнул он. .

На днях также громкое заявление сделал и эксголовком ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против Украины можно совершенно точно считать, что в 2024 году началась Третья мировая война.

Отправка иностранных войск в Украину

Французское издание Le Monde сообщило, что Франция и Великобритания возобновили совместные обсуждения возможности отправки регулярных частей или бойцов частных военных компаний в Украину. Правда, в цитате, которую приводит газета, именно об отправке войск речь не идет.

Как пишет Sky News, глава Министерства иностранных дел Британии Дэвид Лемми заявил, что Лондон не планирует отправлять свои войска в Украину, так как его позиция остается неизменной.

Le Monde напоминает, что в начале года о том, что Франция не исключает вариант отправки военных на помощь Украине, заявил президент Эммануэль Макрон. Позже Париж объяснял, что речь может идти скорее об отправке французских частей как тыловых гарнизонов.

В то же время, некоторые другие европейские столицы, в частности Берлин, резко высказались против идеи Макрона.

"Этот сценарий не был снят с рассмотрения. В последние недели он даже, по нашей информации, обрел новую силу благодаря визиту во Францию британского премьера Кира Стармера 11 ноября", – пишет Le Monde.

Отмечается, что европейские союзники, в частности, готовятся к возможному сокращению американской помощи Украине с приходом к власти Дональда Трампа. Однако в приведенной газетой цитате ее анонимного собеседника, чиновника британского Минобороны содержатся общие слова об укреплении военного сотрудничества и помощи Украине.

"Между Соединенным Королевством и Францией идут дискуссии о сотрудничестве в области обороны, в частности, с целью создания ядра союзников в Европе, с фокусом на помощь Украине и обеспечения безопасности Европы в более широком аспекте", — цитирует издание свой источник.

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Как известно, когда с инициативой возможного участия войск членов НАТО в российско-украинской войне выступил президент Франции, а это произошло во время второй годовщины после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, предложение Макрона было воспринято несколько скептически. Даже с большой оппозицией, даже в рамках Евросоюза, не говоря о США, где эта идея вызвала неоднозначную реакцию.

Однако избрание президентом США Дональда Трампа может многое изменить. Многие лидеры до сих пор ожидают, что следующий глава США сможет договориться с российским диктатором по окончании войны в Украине. Однако, какие рычаги влияния может иметь Трамп в переговорах с Путиным, цель которого уничтожить украинскую независимость и государственность, остается загадкой. И если Трамп не будет заинтересован в продлении помощи Украине, основная ее тяжесть может лечь на плечи именно Европы.

Президент Владимир Зеленский ожидает увидеть предложения президента США Дональда Трампа по окончании войны России против Украины уже в январе 2025 года.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств. Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", – отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что он не хотел бы, чтобы на людей влияли дезинформационные нарративы о том, что Украина якобы готова только к своему "мирному плану" и не хочет слышать других партнеров.

В НАТО призвали дать Украине ракеты дальностью до 5500 км.

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом к большей поддержке Украины. В частности, документ призывает члены Альянса предоставить Украине ракеты средней дальности, способные бить на расстояние 1000-5500 километров. В частности, речь может идти о ракетах Томагавк. Так, в тексте документа предлагают "предоставить Украине все средства, в частности, ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии" России.

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"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение – первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение. На прошлой сессии ПА НАТО по нашей инициативе призвала предоставить Украине разрешение избивать вглубь России и тем самым подняла этот вопрос на политический. уровень.Надеемся на положительное решение и в этот раз", — написал народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев на своей странице в социальной сети Facebook.

В администрации Байдена официально подтвердили предоставление разрешения ВСУ на применение ракет ATACMS для атак по целям на территории РФ. Издание Bloomberg сообщает, что Британия тайно передала Украине еще десятки ракет Storm Shadow. Снабжение состоялось еще несколько недель назад.

По словам источников, они были заказаны после того, как у Украины закончились ракеты большой дальности. Storm Shadow были направлены еще до недавнего решения США и Британии разрешить Украине запускать ракеты большой дальности по целям в РФ.

Самая сложная ситуация почти за три года войны

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий в интервью "Украинской правде" подчеркнул, что сейчас самая сложная ситуация почти за три года войны.

"Конечно, объемы человеческого ресурса играют значительную роль. Россияне наступают не благодаря, скажем так, сосредоточенному огню артиллерии. И не благодаря массированному применению бронетехники. А именно за счет бесконечного количества в прямом смысле слова мяса. Мяса – потому что да, как они его используют, солдатом тоже непросто назвать", – отметил военный

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Комбриг 3 ОШБр также прокомментировал информацию о вероятном наступлении россиян в Запорожском направлении. Он рассказал, что россияне уже начали штурмы западнее Великой Новоселки. По его словам, это наступление помогает врагу закончить первоочередную операцию – оккупацию Курахово.

"Запорожская область – чрезвычайно опасное направление. Местность там равнинная. Если посмотреть на карту, больших населенных пунктов почти нет. И наши, скажем так, все коммуникации вытянуты с запада на восток. Их можно перерезать. Это для нас может быть действительно значимой проблемой для всего Донбасса", – объяснил Белецкий.

Институт изучения войны сообщает, что российские войска в дальнейшем достигают тактических успехов на западе Донецкой области. Враг приближается к окружению Великой Новоселки и создает угрозы для линий поставок ВСУ, ведущих в Днепропетровскую и Запорожскую области.

Бои за Курахово

Украинские военные говорят, что территория Курахово оккупирована уже на половину. Также распространяют видео боев в центре города, где враг штурмует перекресток улиц Чапаева и Победы.

Украинский военный с позывным Осман в своем Telegram-канале написал несколько вопиющую фразу.

"Курахово сыпется, потому что не хватает людей даже для уставного размещения на ВОПы, не говоря о новой реальности и количестве врагов. Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает смертной казни для коррупционеров…", – написал он.

Добавим, что захват Курахово укрепил бы контроль России над западной частью Донецкой области. Это открыло бы дополнительные пути для наступления на другие ключевые города, такие как Покровск, и создало бы угрозу логистическим маршрутам украинских сил.

Захват города, известного своим экономическим и энергетическим значением, мог бы использоваться российской пропагандой также как очередной "успех". Враг хочет перерезать дорогу, соединяющую Курахово с Покровским в Запорожской области. Чем ближе россияне подойдут к дороге, тем быстрее украинским военным придется выходить, поскольку это соединение, а потому и еда, медикаменты, боекомплект, люди и техника.

Ситуация на Купянском направлении

Не менее опасной остается ситуация и в Харьковском направлении. Украинские военные сообщают, что Купянск Харьковской области поджимают и зажимают.

Враг продолжает малыми группами с севера форсировать реку Оскол. Ситуация тяжелая. Харьковское направление снова становится все сложнее.

Аналитики Deep State 26 ноября сообщили, что Силы обороны Украины завершили зачистку Купянска Харьковской области от российских окупантов. В то же время российские эксперты говорят, что форсирование реки может происходить и не в пределах города, где в ВСУ организована оборона. Россияне намерены пересечь Оскол по понтонным мостам выше и ниже города и там создать плацдармы для того, чтобы взять Купянск в клещи.

Напомним, на днях также громкие заявления о реформах в армии и изменениях подходов к ведению боевых действий сделали и командиры бригады Азов. Как отметил комбриг Денис Прокопенко "Редис", "большая война нуждается в больших переменах".

В частности, речь шла о создании дивизий и корпусов в армии, мотивации бойцов, распределении западной техники, проблематике в работе с приданными подразделениями и уменьшении ручного управления на тактическом уровне, что в свою очередь позволит генералитету заниматься вопросами стратегического планирования.

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