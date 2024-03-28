Критическая ситуация: Зеленский сказал, когда РФ пойдет в наступление

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о ситуации на фронте и признался, когда возможно новое наступление России, как ВСУ удалось остановить решистов зимой и почему это может не удаться снова.

Чего действительно хочет Путин и что будет, если Украина проиграет, сообщили журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о ситуации на фронте и признался, когда возможно новое наступление России, как ВСУ удалось остановить решистов зимой и почему это может не удаться снова.

Чего действительно хочет глава Кремля Путин и что будет, если Украина проиграет, читайте дальше.

Критическая ситуация

"Нам нужна помощь сейчас!". Президент Владимир Зеленский дал громкий, впрочем, совсем не положительный прогноз на следующие несколько месяцев войны! В интервью CBS News он отметил, что сейчас враг давит и, не считаясь ни с чем, продолжает свое наступление, "уничтожая целые города и деревни". Несмотря на нехватку боеприпасов и техники, Украине удалось остановить нашествие врага зимой, потеряв только Авдеевку. В июне, когда РФ массированно полезет снова, так может и не выйти.

"Нам нужна помощь сейчас": Зеленский говорит, что назревает наступление России

Зеленский признал, что вторжение российских войск, а также их, как иногда кажется, бесконечные запасы ракет и снарядов, уже привели к уничтожению некоторых населенных пунктов.

"У нас не было снарядов, артиллерийских снарядов, многих разных вещей", — сказал он.

По его словам, наступление россиян ожидают примерно в конце мая или июне.

"А перед этим нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда радуются и потому, что мы стабилизировали ситуацию", — сказал Зеленский о других партнерах Украины. "Нет, я говорю, что нам сейчас нужна помощь".

Фото: Владимир Зеленский

Украине не хватает артиллерии

Есть и иная проблема на фронте. Кроме того, что у россиян больше боеприпасов, их артиллерия еще бьет на большее расстояние. Зеленский говорит, что эта разница составляет 20 км и крайне ощутима на фронте. К тому же у России только одна действенная тактика — стирать населенные пункты с лица земли.

"Обычно, когда они атакуют артиллерией, то уничтожают села, и уже после этого они всегда пытаются занять его", — сказал Зеленский.

"Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому нужно готовиться".

Крайне нужна ПВО

Украина крайне нуждается в американской помощи! Прежде всего, речь идет об артиллерии, которой не хватает ВСУ, но не только. Последние сокрушительные ракетные атаки, а также удары по прифронтовым городам и селам российскими КАБами показали — Украине нужны новейшие системы ПВО, способные сбивать новейшие аэробалистические ракеты как "Кинжал" или "Циркон", а также уничтожать российские бомбардировщики еще до пуска управляемых авиа. С этим справились бы дополнительные Петриоты.

Интервью журналистам Зеленский дал именно в Сумской области, где за последние месяцы российские обстрелы усилились в разы. Украина уже демонстрировала, что может сбивать российские птички вблизи фронта.

Зеленский обратился в США

Сделал заявление Зеленский и о задержке в помощи США. Напомним, Конгресс до сих пор блокирует законопроект, который предусматривает 61 миллиард долларов Украины. Без этих денег Украине не получить ни оружие, ни техника от США. Многие в Америке, в частности, поклонники Трампа, говорят, что Вашингтон и так много потратил денег на Украину. У Зеленского есть аргумент и на это.

"Десяти миллиардов остаются в США", — сказал он.

"Давайте будем честными, деньги, которые выделяет Конгресс, администрация, в большинстве случаев 80% этих денег — ну, по крайней мере, больше 75% — остаются в США. Эти боеприпасы поступают к нам, но производство происходит там, и деньги остаются в США, и налоги остаются в США"

"Да, это огромная поддержка, но она нужна", — добавил президент.

Путин идет восстанавливать СССР?

Если Украина проиграет, Путин пойдет на Европу! Зеленский уверен, что главная мечта диктатора – восстановить границы СССР. Все же бывшие советские республики, а также бывшие "союзники" красных в Европе в представлении Путина всего лишь мелкие сателлиты.

"Для него мы являемся сателлитом Российской Федерации. На данный момент это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По крайней мере, половина Германии. Даже завтра ракеты могут долететь до любого государства. Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов должны будут защищать Европу, потому что они являются членами НАТО.

Путин "обижен" на цивилизованный мир?!

Путин, по словам Зеленского, глубоко обижен человек, к тому же не только на Украине, но и на США! "Он вам не простит 80-е, 90-е" — заявил президент. То есть, не простит американцам развал его любимой совковой империи.

Зеленский о теракте в "Крокусе"

Спросили у Зеленского и о недавнем теракте в Подмосковье. Говорит, в Киеве не удивились, когда Путин обвинил Украину в организации драки в Крокусе. Зеленский уверен, что именно так Путин попытается мотивировать и объединить россиян.

"Даже после того, как ИГИЛ взяла на себя ответственность!» — удивился Зеленский, назвав инсинуации Путина "смешными".

"Ему безразлично, будь то террористический акт, экономический акт, нефтяная промышленность или какая-то из этих сфер", — сказал Зеленский, обвинив его в том, что он «использует это, чтобы максимально объединить свое общество — даже то, что имеет. В Москве, с таким количеством жертв и раненых, он использует все это только для одной цели, чтобы оправдать, что Украина не существует".

Напомним, 28 марта украинский президент говорил с лидерами стран-партнеров Украины. Главную тему разговора президент назвал защиту жизни и международную безопасность.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о новоназначенном председателе Службы внешней разведки Иващенко.

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