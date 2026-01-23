Критическая ситуация в Киеве: к чему готовиться и почему столица до сих пор без тепла и света

Киев / © Getty Images

Идут четвертые сутки после повторного прицельного российского удара по энергетике столицы. В Киеве и области ситуация со светом сейчас самая сложная.

К чему готовиться киевлянам и хватит ли сил у ремонтных бригад — выясняла корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

Энергодефицит и «замороженные» районы

Сложность ситуации обусловлена тем, что россияне снова целились по объектам теплогенерации. Из-за этого киевляне пытаются обогреться с помощью электроприборов, что создает еще больший дефицит в системе.

Сейчас 1200 многоквартирных домов стоят без отопления. Это преимущественно те дома, в которые едва удалось вернуть тепло после предыдущего террора. Большинство из них — на левом берегу, часть — в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах. Даже там, где отопление есть, температура в сетях остается пониженной.

Киевтеплоэнерго: «Температура в помещениях зависит не только от работы тепловых сетей, но и от работы внутридомовой системы и ее налаживания. У нас централизованная энергосистема — все связано».

Дефицит энергетиков из-за мобилизации

По оценкам экспертов, Киеву не хватает как минимум трети мощностей. Облегчение ситуации зависит от погоды и скорости восстановления. Сейчас в столице работает около 80 бригад, включая специалистов, которые приехали на помощь из других регионов. Собственно киевских ремонтников критически не хватает.

Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА: «Если говорить о людях, которые обслуживают систему отопления — предприятия недоукомплектованы. В том числе и в результате мобилизации».

Почему горят кабели?

Власти и энергетики просят киевлян экономно использовать киловатты, которые появляются хотя бы ночью. Главная проблема — одномоментное включение всех приборов в розетку.

Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА: «Происходит перегрузка энергетического оборудования в доме. Горят предохранители, горят кабели. Мы имеем аварийную ситуацию, которая приводит к тому, что дом надолго остается без электроэнергии. На это отвлекаются ремонтные бригады, которых и так не хватает».

Если раньше такие поломки ликвидировали за час-два, то сейчас из-за нехватки рук это может занять сутки или даже больше.

Советы МВД: как выжить в квартире без тепла

Пока профильные министерства не дают четких планов на случай новых ударов, в МВД разъяснили, как действовать гражданам. Киевлян призывают сделать запас необходимых лекарств, воды и продуктов на 3-5 суток, а также подготовить «чемодан первой необходимости».

Как согреться, если нет отопления:

не пытайтесь обогреть всю квартиру — находитесь в одной, самой маленькой, комнате;

одевайтесь в несколько слоев;

используйте грелки;

поддерживайте легкую физическую активность.

при необходимости — звоните 112.

Мэр столицы Виталий Кличко также заявил о развертывании дополнительных опорных пунктов обогрева, где при необходимости можно будет не только подзарядить гаджеты, но и поесть и переночевать.

