Критически тяжелый пациент: врачи рассказали о состоянии школьника, которого подстрелил друг

Состояние 14-летнего школьника, получившего пулевое ранение во Львове, тяжелое.

Об этом сообщили медики корреспондентам ТСН.

Медики всю ночь боролись за жизнь раненого — парню зашили травмированное легкое и удалили два ребра. Его состояние, тяжелое, но стабильное. Сейчас ребенок в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

"Все, кто были на смене того дня, все занимались стабилизацией его состояния и его лечением, это очень тяжелый, критически тяжелый пациент. Радуемся за то, что пациент провел первые сутки, за то, что он жив”, — говорит врач детской больницы Святого Николая Галина Курило.

Все произошло накануне, когда трое школьников после уроков пошли домой к одному из ребят, нашли помповое ружье и выстрелили из него. Один из школьников получил ранения. Все обстоятельства выясняют правоохранители, они изъяли ружье и открыли уголовное производство за халатное хранение оружия.

Читайте также:

Почему от тревоги до взрывов ракет — считанные минуты: Игнат объяснил уровень угрозы

"Втроем бедненькие бегали вокруг укрытия": очевидцы рассказали о моменте ракетного удара по Киеву

Спасение Рядового Мавика: патрульные после обстрела Херсона нашли совенок и устроили для него целую "спецоперацию"