Критический порок сердца: из Ужгорода во Львов вертолетом доставили четырехдневного младенца

Мальчика готовят к операции.

Накануне четырехдневного младенца медицинским вертолетом доставили из Ужгорода во Львов. Это самый маленький пациент аэромедицинской эвакуации.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Утро 22 декабря.

Виктор родился с тяжелым пороком сердца. Прооперировать его могли только во Львове. Но довезти мальчика туда из родного Ужгорода каретой скорой могли просто не успеть. Поэтому врачи попросили прислать за малышом медицинский вертолет.

"У него стеноз легочной артерии с аномалией, это критический порок сердца, который требует и постоянного введения медикаментов, чтобы дожить до операции и в дальнейшем кардаохирургической коррекции", — рассказывает детская анестезиолог Первого территориального медицинского объединения Львова Зоряна Иванюк.

Приземлился вертолет в ужгородском аэропорту, забрал маму и малыша и в сопровождении медиков улетел во Львов. Там на вертолетной площадке вблизи больницы скорой помощи уже ждал реанимобиль, который доставил мальчика в детскую больницу.



"Долетели очень быстро. На скорой мы просто не могли добраться, потому что он не настолько сильный, чтобы мы успели. Недостаток кислорода у него полностью, во всем организме, порок сердца, и это способствует недостатку кислорода", — говорит мама мальчика Кристина.

Маленького пациента дообследовали и уже вскоре прооперируют.

Четырехдневногоо младенца медицинским вертолетом доставили из Ужгорода во Львов | Новости Украины

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