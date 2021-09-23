Критика ООН и рассказ о преступлениях РФ: Зеленский эмоционально выступил в ООН

Президент назвал организацию "супергероем на пенсии".

Владимир Зеленский призвал ООН проснуться. Выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, президент Украины критиковал организацию за попытку закрывать глаза на неприятные для себя вопросы и при попустительстве России.

Подробнее о выступлении Зеленского — в сюжете ТСН.Ранок 23 сентября.

Супергерой на пенсии, который считает себя обузой, — слабым и ненужным стариком, жизнь которого прошло даром — это слова президента Украины, он сказал об ООН с главной трибуны этой организации. Владимир Зеленский призвал организацию проснуться, уточнив: если еще не поздно.

Зеленский вспомнил коллегам то, что ООН не приняла участия в саммите Крымской платформы, где 46 государств и международных организаций осудили оккупацию украинского полуострова. В ООН нет избранных, которых нельзя обижать, сказал он, намекая на Россию. Кроме того, призвал таки присоединиться к совместной декларации.

Зеленский поблагодарил страны, которые, несмотря на давление России, проголосовали, чтобы оставить в повестке дня вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях. Он также призвал ООН отреагировать на проведение РФ незаконных выборов на оккупированных территориях, а также выдачу украинцам российских паспортов.

Новости мира: Владимир Зеленский раскритиковал ООН за попустительство России

"Я благодарю все государства, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях здесь, и многим другим, которые не стесняются, что Украина их друг и партнер, которые могут называть вещи своими именами: оккупацию называть оккупацией, а агрессию называть агрессией, не боясь, что кто показательно покинет этот зал. Не надо этого делать - это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные границы и территории", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время, глава государства выразил надежду, что ООН еще можно оживить. Попутно попросил у мировых лидеров содействие в освобождении 450 заключенных, содержащихся в России.

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