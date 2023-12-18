Критика Залужного, мобилизация всех и наказание уклоняющимся: последние скандальные заявления Безуглой

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна в последнее время отметилась рядом скандальных заявлений. Больше всего общественность и руководство государства возмутило заявление депутата об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ТСН.ua собрал последние скандальные заявления Безуглой и реакцию общества.

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Нардепка предложила отправить Залужного в отставку

Одна из самых первых скандальных предложений Безуглой была направлена на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардепка призвала отправить "железного генерала" в отставку, пожаловавшись, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.

Это заявление вызвало волну возмущения как среди руководства, военных, так и в обществе. Так, нардеп от "Слуги народа", бывший представитель президента в Раде Федор Вениславский раскритиковал заявление Безуглой и подчеркнул, что поведение его коллеги недопустимо, а пребывание депутата в комитете "может представлять реальную угрозу национальной безопасности".

А аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm назвали сообщение Безуглой имеющим "признаки спланированной ИПСО в интересах определенных политических групп и играющей на руку стране-агрессорке РФ". По мнению аналитиков, критика Безуглой в адрес главкома подрывает морально-психологическое состояние украинских военных.

На высказывание Безуглой, что военное руководство якобы не имеет плана войны на 2024 год отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отрицал подобные заявления.

"То, как генерал Залужный описал ситуацию — точным. Но в то же время когда президент Зеленский говорит, что продвижение не достаточно быстро — это тоже правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана, потому что у него есть план!" – подчеркнул Столтенберг.

"Разнесли" Бузуглу за предложение отставкой Залужного и сами военные. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин посоветовал, чтобы нардепы, которые "не имеют и никогда не имели никакого отношения к войскам", не толкали "нес в дела мобилизации, войны и военных".

А Юрий Гудыменко, другой военнослужащий Вооруженных Сил Украины, блогер, общественный и политический деятель, лидер движения "Демсокира", обратился в своем сообщении к СБУ. Он отметил, что если Марьяна Безугла "знает смысл того, что говорит, то она совершает преступление". Речь идет о разглашении сведений, являющихся государственной тайной, лицом, которому эти сведения доверили или которым они стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей.

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Безуглая обвинила Залужного в "заказных статьях"

Впоследствии Безугла обвинила главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в заказных статьях в издании The Economist.

"И что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиал, Мусаев, Дробович, Давидюк и тд? Сколько их уже?", — написала она на странице в фейсбуке.

По ее мнению, Залужный якобы должен дать украинцам ответы на ряд вопросов, среди которых – почему перевод военных между частями происходят месяцами, почему новую технику получают новые и "необстрелянные" формирования, почему "человек может оказаться на штурме без подготовки, несмотря даже на принятый нами закон". ", почему не решен вопрос ВЛК.

Скандальный опрос о депутатах — желают ли украинцы им смерти

После этого Марьяна Безугла провела на своей странице в соцсетях опрос, в котором поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти.

Мнение опрашиваемых в Сети разделилось. Одни ответили, что желают смерти, но не всем, а "избранным". Другие же поинтересовались, в порядке ли у самой Безуглой. Большинство граждан Украины назвали ее опрос "странным".

Впоследствии депутат опубликовала еще один опрос с вопросом: "Хотите ли вы, чтобы нардепы текущего созыва Верховной Рады Украины сидели в тюрьме?".

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Наказание для укрывателей, скрывающихся за границей

Кроме того, Безугла придумала наказание для укрывателей, скрывающихся за границей. Она предложила лишать гражданства и арестовать имущество военнообязанных, которые выехали за границу во время войны.

Впоследствии народная депутат дополнила такую инициативу предложением отдать активы беглецов за границу семьям погибших воинов.

Пользователи соцсети в своих комментариях разделились. Одни поддержали такую инициативу и даже посоветовали не давать времени на возвращение, другие просят обратить внимание на отсутствие юридической базы для принятия решения о лишении гражданства во время военного положения, а некоторые просто иронизируют по этому поводу.

В комментариях украинцы написали:

“Полностью поддерживаю! Предателям и крысам тут нечего делать! Я бы времени на возвращение не давала”.

“Странное предложение. Вам и депутатам желательно читать Конституцию и хоть кое-что из теории прав человека, в частности ЕКПЧ и правовые позиции и практику ЕСПЧ, в частности, по применению субпринципов верховенства права”.

“Да лучше уж начинайте расстреливать их… Вы уже выходите за пределы здравого смысла. Хотите вернуться на сто лет назад и начать все сначала?

Народная депутат Марьяна Безуглая/Фото: Facebook-страница Безуглой

Предлагает отправить на войну всех волонтеров, даже женщин

Еще одно заявление Безуглой, которое вызвало возмущение у украинцев, отправить на войну всех волонтеров, включая женщин. По словам нардепки, "лучшее волонтерство 2024 года прийти – в ВСУ".

"Считаю, время волонтеров должно пройти в 2024: обязанность государства обеспечить все необходимое; граждан — уплатить на это налоги; лучшее волонтерство сегодня — ПРИЙТИ В ВСУ! PS Народ — это государство. Какой народ, такое и государство", — написала Безуглая. .

Здесь она напомнила, что была мобилизована в 2015 году и прошла службу, поэтому ей уже не нужно будет идти на войну.

Под сообщением Безуглой украинцы оставили множество негативных комментариев.

"Должны быть на передовой, а не в Европе" — Бегула о мобилизации женщин

Одно из последних скандальных заявлений нардепки — это мобилизовать выехавших за границу женщин. По ее мнению, они "должны быть на передовой, а не в Европе".

"Кто-то не может уехать из страны и подлежит мобилизации, а кто-то ищет уже любовный интерес в Европе. Равенство прав!... И если придут женщины на небоевые должности, что тогда будет с тыловыми, которые так хорошо устроились уже два года. Неужели отправят? в боевые подразделения? А как же кум, не поможет?... Я скажу больше, при введении военного учета женщин и мобилизации на небоевые должности, мы получаем шанс открытия границ для обоих полов", — говорится в ее сообщении.

В комментариях под постом под вопросом читательницы, будет ли прописано в законе, что женщины будут только в тыловых частях, Марьяна Безугла ответила:

"Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть все мужики тянут, нашим цветочкам Европы лучше", — прокомментировала депутат.

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Интересно, когда сверхдепцы предложили добровольно мобилизоваться вместе. Она ответила, что нужна в тылу.

"У нас есть военнообязанные женщины, это прежде медицинский персонал и его на фронте не хватает. Но если бы женщине не было на фронте места, то, пожалуй, большинство мужчин, которые скрываются от мобилизации, должны уйти вместо этих женщин. Но почему-то женщины берут все свои силы, все свои умения и не умения, учатся и заменяют или не заменяют часть тех же мужчин", – прокомментировала парамедикиня Алина Михайлова.

Напомним, ранее Безугла дала разъяснения, выписанные в новом проекте, о службе женщин.

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