"Кризис и необходимость переговоров": главный дипломат Китая о войне РФ против Украины в Мюнхене

К выступлению Ван И, главного китайского дипломата на Мюнхенской конференции по безопасности, было приковано большое внимание. Это впервые за три года у него было слово здесь, в Мюнхене.



Во-первых, здесь в Мюнхене, на полях этой конференции должна состояться личная встреча Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



Как известно, глава американской дипломатии отменил свой визит в Пекин из-за "кризиса воздушных шаров" – китайского аэростата, который залетел в воздушное пространство США.

Что касается Украины, то, по сообщениям СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин будет произносить специальную речь о мире именно до 24 февраля, когда исполнится ровно год от начала полномасштабного российского вторжения.



Во-вторых, позиция Китая по поводу геноцидной войны России против Украины до сих пор остается неопределенной. Как публично, так и неофициально, Пекин поддерживает Москву, хотя официально предупредил Россию о невозможности использования какого-либо ядерного оружия.



Выступление Ван в Мюнхене и его ответ на вопрос об отношении Китая к геноцидной войне России против Украины еще раз подтвердили – Пекин прямо поддерживает Россию ее войне не только против Украины, но и против всего Запада.



В своей вступительной речи Ван говорил, что мир не стал безопаснее, что доверия между главными странами не хватает, геополитические риски распространяются, а ментальность "холодной войны" возвращается. Так, главный китайский дипломат подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться.



Однако полномасштабную войну России против Украины, которая длится уже год, Ван назвал "украинской проблемой" и "украинским кризисом", слово в слово повторив нарративы российской пропаганды.



"Насчет украинской проблемы позиция Китая остается в поддержке разговоров о мире. Мы стоим на позиции политического урегулирования украинского кризиса, и остаемся на позиции мира и диалога. Мы глубоко обеспокоены расширением и продолжением этого кризиса. Но мы не доливаем масла в огонь. Что мы делаем – это продвигаем мирные переговоры, основанные на мире и диалоге. Со второго дня этого кризиса Си Цзиньпин предложил Украине и России сесть и искать пути мирного урегулирования этого кризиса. В Беларуси, в Турции было несколько раундов этих разговоров. И мы увидели рамку соглашения о мирное урегулирование. Но это было остановлено по неизвестным причинам. Некоторые силы могут не хотеть этого (очевидно, намекая на США и НАТО – ред.)", — заявил главный китайский дипломат.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин хочет выступить с "речью о мире" в годовщину вторжения Путина в Украину — 24 февраля.

Стоит добавить, что Си Цзиньпин заявил, что поддерживает Иран, который является союзником России в войне против Украины. В частности, в "противостоянии с Западом и Соединенными Штатами Америки". По словам лидера КНР, Пекин поддерживает Тегеран в защите национального суверенитета и "противостоянию односторонним действиям и запугиванию".

Выдыхаем: Китай не присоединится к оси зла России! | Максим Яли

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