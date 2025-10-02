Где мужчины? : действительно ли война оставила женщин 30+ без шанса на знакомство

Женщины жалуются на отсутствие мужчин, мол, категории 30-35 лет не с кем познакомиться

Украинские женщины жалуются на отсутствие мужчин, мол, категории 30-35 лет не с кем познакомиться. Жительница Одессы даже записала соответствующее видео «о кризисе» и интересуется, какова ситуация в других городах Украины.

ТСН.ua спросил у демографа, действительно ли из-за войны, которая длится уже четвертый год, в стране назрел «кризис мужчин» и какова ситуация на самом деле.

Осторожные оценки: недостаток или укрывательство?

Специалисты отмечают, что во время войны говорить о нехватке мужчин на улицах городов, лишь ориентируясь «на глаз», преждевременно. Мужчины в возрасте 30-35 лет могут отсутствовать на улицах из-за того, что уже мобилизованы или не выходят на улицу, чтобы не попасть в ТЦК.

«Мне неизвестно точное количество уже мобилизованных украинцев. А оно может быть совершенно разным в конкретно взятых городах страны. Чтобы определить реальное количество мужчин в Украине, нужно знать половозрастную структуру населения, а тем более отдельно по Одессе. Пока таких данных у нас нет, поэтому говорить о недостатке мужчин преждевременно», — объясняет ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

Парадокс миграции: женщин уехало больше

Если же анализировать общую ситуацию, можно сказать, что в Украине, возможно, даже совсем другая ситуация — женщин может быть меньше, чем мужчин. Ведь с начала широкомасштабного вторжения по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Украину покинули более 6 миллионов человек.

«Из тех граждан, которые выехали за границу, по данным Евростата в странах ЕС большинство — именно женщины — до 60%, а 40% мужчины, но в возрасте от 0 до 100 лет. То есть все мужчины», — говорит демограф.

Он подчеркивает сейчас это все, что точно известно. Сколько мужчин уехало нелегально, не знает никто.

«Поэтому ситуация, что в каком-то городе Украины женщина не может себе найти мужчину, может произойти потому, что мужчины 30-35 лет либо мобилизованы, либо спрятались и просто не выходят на улицу. Либо не имеют желания сейчас с кем-то встречаться, либо предпочитают общение через смартфон. Но это уже совсем другие причины, не демографические», — объясняет Александр Гладун.

Традиционное неравенство: почему женщин всегда больше?

По словам специалиста, в целом женщин в Украине всегда было больше, чем мужчин.

«Так уж исторически сложилось, что в Украине смертность среди мужчин больше, особенно в трудоспособном возрасте. Среди причин — пренебрежение собственным здоровьем, курение и употребление алкоголя, тяжелый физический труд. Поэтому продолжительность жизни украинских мужчин меньше, чем у женщин. В то же время, традиционно мальчиков у нас рождается больше, чем девочек», — объясняет демограф.

Он подчеркивает, что такая тенденция характерна не только для Украины, но и всего мира, где на 100 девочек рождается 104-105 мальчиков.

«Выравнивание» в 30-35 лет и чрезмерная смертность

«Если говорить об Украине, то примерно в возрасте 30-35 лет происходит так называемое выравнивание соотношения женщин к мужчинам, а потом женщины начинают преобладать, именно из-за большой и чрезмерной смертности среди мужчин в отношении женщин в трудоспособном возрасте. И соответственно продолжительность жизни украинских мужчин на 10 лет меньше, чем у слабого пола. Поэтому в принципе женщин в Украине всегда было больше мужчин», — объясняет Александр Гладун.

Демограф отмечает, что сейчас многие украинские женщины уехали за границу и это вполне могло даже способствовать выравниванию половой структуры населения. Кроме того, на фронте гибнут в основном мужчины. Но реальную картину можно будет узнать только после окончания войны и проведения переписи населения.

Шанс для одесситки и возвращение с фронта

Выходит, что одесситка, поднявшая тему отсутствия на улицах своего города мужчин для категории женщин 30-35 лет, имеет шанс найти именно «своего».

«Если серьезно, то думаю, что такой шанс у этой женщины есть. Ибо после окончания войны часть людей вернется с фронта. Мы не знаем, сколько женщин с детьми вернется в Украину, а также не знаем, сколько мужчин выедут к женщинам, которые обосновались за границей, и сохранили ли они вообще свои семьи», — объясняет Александр Гладун.

Дети в зрелом возрасте: медики творят чудеса

Он добавляет, что сейчас возраст матери при рождении ребенка растет по всему миру. И Украина здесь не исключение.

«До полномасштабного вторжения, средний возраст матери при рождении ребенка был 28 лет, а у мужчины — около 30 лет. Сейчас репродуктологи говорят, что и в старших возрастных группах можно родить вполне здорового ребенка, при условии, что сама будущая роженица здорова. Поэтому у одесситки, если она кого-нибудь найдет, не будет проблемой родить ребенка. Но весь период беременности целесообразно быть под тщательным медицинским контролем», — заключает Александр Гладун.