Кризис на рынке минеральных удобрений: ждать ли украинским фермерам на скачок цен

Кризис на рынке минеральных удобрений: ждать ли украинским фермерам на скачок цен

Сейчас в Украине есть несколько заводов, производящих минеральные удобрения. Два приостановили производство.

На рынке минеральных удобрений — кризис. Из-за скачков цен на газ многие европейские производители были вынуждены закрыть собственное производство. Украинские аграрии переживают, что проблемы могут появиться и в Украине. Но украинские производители минеральных удобрений говорят, что волноваться нет причин. Ведь они работают с полной загрузкой и останавливаться не собираются.

Об этом говорится 4 октября в сюжете ТСН.19:30.

Сергей Карпенко — фермер с тридцатилетним стажем. Сегодня его хозяйство собирает подсолнухи. Убранные площади сразу же готовят под новый урожай. Технология предусматривает внесение дополнительного питания в землю. Господин Сергей использует как отечественные, так и импортные удобрения. Всегда ищет выгодную цену.

"На сегодняшний день наше предприятие берет 100% азотных удобрений у украинского производителя. Это ДнепрАзот, это ЧеркассыАзот", — рассказывает Сергей Карпенко.

Сейчас в мире проблемы с удобрениями, говорит его коллега Михаил — фермер с Кировоградщины. Он показывает журналистам свой небольшой запас карбамида и селитры и переживает, что кризис может дойти и до Украины.

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"Удобрения мы закупили еще летом, то нам на осеннюю посевную кампанию хватит в полном объеме. Что дальше, какие действия будут, посмотрим. Сейчас складывается так, что все удобрения очень сильно дорожают. Особенно азотные удобрения", — отмечает он.

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Ситуация на мировых рынках возникла из-за стремительного скачка цены на газ. Многие европейские производители расценили эту ситуацию как форс-мажор и свернули производство, как говорится до лучших времен.

Сейчас в Украине есть несколько заводов, производящих минеральные удобрения. Два приостановили производство. Один из-за цены на газ, другой из-за технических проблем. Остальные работают. Готовое удобрение фасуют в огромные мешки по 500 килограммов. Продают не только в Украине, но и за границу. Местным аграриям привозят карбамид грузовиками и по железной дороге.

Такие мешки есть и у фермера на Кировоградщине, и у фермера на Сумщине. С небольшим запасом. Сергей говорит, что к следующей посевной будет отслеживать цены. И как только они стабилизируются — будет покупать.

Обычно цены на газ, а соответственно и на удобрения падают в конце отопительного сезона.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон о снижении НДС для аграриев с 20% до 14%.

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