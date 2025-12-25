Кризис водителей и мобилизация: в Киеве исчезают маршрутки, Борщаговка протестует

Жители Борщаговки жалуются на закрытие маршрутки, которой они добирались до метро

В Киеве разразился транспортный скандал. Жители Святошинского района сообщают о самовольном и, по их мнению, безосновательном прекращении пассажирских перевозок по автобусному маршруту №461 частным перевозчиком ООО «Кийтранс-2005». Остановка движения вступила в силу с 22 декабря.

Люди утверждают, что факт закрытия маршрута подтвержден диспетчером и водителями перевозчика. Однако никакой официальной информации для пассажиров или органа местного самоуправления не было обнародовано.

Нарушение прав и социальное напряжение

Жители считают, что такие действия перевозчика обладают признаками нарушения условий договора на перевозку пассажиров, а также грубого нарушения прав жителей района на доступное и непрерывное транспортное сообщение.

По мнению местных жителей, маршрутка №461 была единственным способом добраться без пересадок из Борщаговки к «синей» ветки метрополитена.

«В результате прекращения работы маршрута №461 жители Борщаговки и близлежащих территорий лишены прямого транспортного сообщения с Выставочным центром (ВДНХ). Пассажиры вынуждены совершать две-три пересадки, что существенно увеличивает время в пути, создает социальное напряжение и усложняет доезд до мест работы, учебы и медицинских учреждений», — отмечают жители Борщаговки.

Борщаговка требует немедленных действий

Учитывая критическую ситуацию, жители требуют от власти безотлагательного реагирования:

Предоставить официальное разъяснение причин прекращения движения маршрута №461 и правовых оснований таких действий перевозчика.

Провести проверку соблюдения ООО «Кийтранс-2005» условий договора и принять меры реагирования при выявлении нарушений.

Безотлагательно обеспечить транспортное сообщение путем возобновления работы маршрута №461 или создания альтернативного маршрута (коммунального или частного перевозчика) по аналогичной схеме движения с коротким интервалом.

На маршруте еще работает один автобус

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что работа частного перевозчика еще полностью не прекращена. На маршруте №461 пока курсирует один автобус, но подтверждают, что дело идет к вероятному закрытию.

«На маршруте №461 еще курсирует один автобус перевозчика, поэтому он не исчез. Но на маршруте очень низкий пассажиропоток. Если бы там было достаточно пассажиров, то частный перевозчик никогда не отказался бы от этого маршрута. А там реально в ущерб работает даже одна маршрутка», — рассказали ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Причины: низкий спрос и мобилизация водителей

В департаменте отмечают, что на ситуацию с маршруткой №461 серьезно повлияли два фактора: низкая рентабельность и нехватка у перевозчика водителей из-за мобилизации.

«Мобилизация серьезно повлияла как на частных, так и на коммунальных перевозчиков (КП „Киевпасстранс“). Водителей действительно очень не хватает», — отмечают в департаменте.

Пустят ли на спасение коммунальные автобусы?

Транспортники сомневаются, что на маршрут №461 город сможет направить автобусы КП «Киевпасстранс». Ведь это очень длинный маршрут, имеющий низкий пассажиропоток и фактически перевозящий воздух.

«При отсутствии устойчивого пассажирского спроса такое решение является экономически необоснованным. У нас даже если есть подвижной состав, который мы могли бы туда поставить, то вырвать на тот маршрут водителей, которых у нас действительно очень не хватает — это очень неэффективное и нецелесообразное решение», — отмечают в Департаменте.

Впрочем, там обещают более детально проанализировать ситуацию по поиску альтернативы, которая будет не критической для всех сторон — пассажиров, перевозчика и города.

Что говорят в ассоциации перевозчиков

По словам Игоря Моисеенко, главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, ситуация с маршрутками в столице сложная. Он подтверждает, что частный перевозчик ООО «Кийтранс-2005» вынужден был закрыть два маршрута №№ 461 и 439.

«Основная причина закрытия — это нерентабельность и низкая стоимость проезда, а также отсутствие достаточного количества водителей из-за мобилизации, а также длительные отключения света, которые тоже влияют на ремонт и обслуживание подвижного состава», — говорит Игорь Моисеенко.

Кстати, проезд в маршрутке №461 стоит 15 гривен. Но перевозчик не пошел по пути повышения стоимости проезда.

«Сейчас стоимость проезда никто никому не разрешает поднимать. Поэтому проезд в транспорте обычного использования стоит именно столько. А если поставить ценник в 20 или 30 гривен, то за такое по голове перевозчика точно никто не погладит. Поэтому руководители предприятий принимают решение о закрытии маршрута», — объясняет эксперт.

Игорь Моисеенко отмечает, что мобилизация критически повлияла на частных перевозчиков Киева.

«Ситуация с этим и раньше была не очень хороша по отношению к водителям автобусов, а сейчас она стала критической. Да, некоторые перевозчики пытаются бронировать своих водителей, но они могут забронировать не более половины сотрудников», — объясняет глава Ассоциации.

Он добавляет, что по этим причинам все перевозки в Киеве сейчас находятся на грани убыточности. Потому в дальнейшем эта негативная тенденция будет продолжаться.

«Маршруты с более или менее низким пассажиропотоком будут закрываться. Такая тенденция будет и дальше. А вот какому количеству маршрутов это грозит, мне трудно сказать, потому что все зависит от выносливости частного перевозчика и как долго он может „тянуть“ все эти убыточные вопросы и на каком этапе решит покидать маршрут. На многих маршрутах наблюдается недовыпуск автобусов. Их выезжает меньше, чем необходимо. И все это связано с причинами, которые я озвучил», — заключает Игорь Моисеенко.