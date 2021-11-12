Крокодил на клумбе: киевлянка на прогулке нашла мертвую рептилию

Неодушевленное животное женщина поставила на пенечек как декорацию.

Крокодил на клумбе в центре столицы: киевлянка на прогулке нашла крокодила. Тот неподвижно лежал на земле. Пожилая дама подумала, что это игрушка, подняла и поставила его на пень у клумбы, как декорацию. Однако мертвый крокодил на пне напугал жителей тамошних домов. Откуда рептилия взялась в центре столицы, почему оказалась на улице и куда, в конце концов, делась из пня, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 11 ноября.

Женщина традиционно вышла на прогулку со своей собакой. Гуляя между домами, на газоне женщина вдруг видит крокодильчика. Неживое животное она поставила на пенечек как декорацию.

Однако прохожие разглядели, что это не декорация, а мертвая рептилия. Все ошеломлены — вокруг же жилые дома, выходит кто-то держал крокодила в квартире и довел его до смерти. ТСН обратилась за помощью к зоологу. Пока он ехал, кто-то крокодила сбросил с пня.

Похоже, что умер он дня три назад. Видно, что голодал, потому что совсем усох. И болел, потому что на тельце есть грибок. Но владельцы за ним, видимо, ухаживали, потому что животное лечили.

Крокодил в украинской истории уже встречался. Еще в 2007 году крокодил скрылся в Мариуполе. Правда, рептилия бросилась из цирка. Полгода ее искали под руководством тогдашнего министра по чрезвычайным ситуациям. И нашли – в местном озере. Замерзшего и спящего. С замотанной скотчем пастью, пойманного крокодила тогда торжественно выносили на показ журналистам. А потом, через несколько дней, его случайно утопили.

Похоже и этот крокодил скончался из-за ненадлежащего обращения с ним. Заводить экзотических животных в квартирах законодательство не запрещает, но для этого необходимо получить немало разрешений и согласований.

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В Сети – действительно немалый выбор крокодилов на продажу. Кайман крокодиловый стоит 750 евро.



Что хватило денег купить, а не хватило совести нормально похоронить – не укладывается в изголовье тех, кто вышел посмотреть на крокодильчика. Женщина, принесшая его на клумбу для красоты, уже тоже жалуется. Быстро помогает упаковать каймана в пакеты. Мертвое животное зоолог унес в ветклинику, там он станет научным материалом для студентов.

Напомним, что ранее Сеть поразило видео встречи двух голодных акул с морским крокодилом.

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