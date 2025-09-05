"Кроме бабок бл**ь, которые они изъяли": как семья скандальной экс-чиновницы МСЭК реагирует на расследование

Татьяна Крупа

Реклама

Скандальная экс-руководитель Хмельницкой МСЭК, имеет 5 дней, чтобы внести залог, к которому ее обязал суд. Это сумма существенная и ее еще надо собрать, сообщают защитники подозреваемой.

В СИЗО бывшая чиновница была с октября прошлого года. Во время обысков у нее и сына нашли только наличными более 6 млн долларов, а еще драгоценности и недвижимость.

А теперь появилась информация, что незадекларированные более 500 тысяч долларов на зарубежном счете обнаружили уже у невестки Крупы — экс-главы Минюста.

Реклама

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

ТСН отправилась услышать позицию семьи Крупы, но услышать это совсем не ожидали.

«И тем более, бл*ть, им кроме бабок, которые они изъяли, еще бл*ть, двадцатка лежит на счету. Им вопще. Слушаю», — говорит Александр Крупа.

После того, как он услышал, что к нему звонит корреспондентка ТСН, он выбил.

Реклама

Александр Крупа — экс-руководитель пенсионного фонда Хмельницкой области, его мать Татьяна Крупа — скандальная экс-руководитель МСЭК. Ее накануне впервые с октября 2024 года суд выпустил из СИЗО. В квартирах дома в октябре прошлого года правоохранители проводили масштабные обыски, а матери и сыну инкриминировали незаконное обогащение. Только наличными тогда нашли почти 6 миллионов долларов.

«Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив 2 сумки с полумиллионом долларов США через окно», — заявляла пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.



У семьи нашли недвижимость в Австрии, Испании, Турции. А на валютных счетах обнаружили почти 2 миллиона 300 тысяч долларов. Татьяну Крупу тогда взяли под стражу с залогом в более 500 миллионов гривен. Ее сын Александр после скандала уволился из Пенсионного фонда.

Но оказывается, что тогда обнаружили еще не все деньги семьи. Накануне НАБУ публикует информацию о том, что экс-чиновница Минюста забыла задекларировать более полумиллиона долларов. Из источников ТСН становится известно — это невестка той самой Татьяны Крупы, жена Александра.

В теруправлении юстиции Екатерина Крупа работала с 2014 года. Менялись должности, стала руководительницей. Невестка Крупы уволилась, но сама декларация за время работы сохранилась. Благодаря ей и стало известно о незадекларированных деньгах. За время же когда ее свекровь — Татьяна Крупа была в СИЗО сумма залога уменьшилась от 500 миллионов до 20. Вчера она вышла из-под стражи. Но залог еще не платила, имеет право, объясняют ее адвокаты.

Реклама

Приехала ли уже в Хмельницкую область госпожа Крупа адвокат не говорит, не ответил, напомню, и сын. В бывшем кабинете Крупы — рабочие. Там будет реабилитационное отделение.

Сейчас от Хмельницкой МСЭК и следа не осталось. Помещение в котором работала комиссия сейчас на ремонте, а кабинет самой Татьяна Крупы замурован.

Сейчас на этом этаже, но в кабинетах другого коридора экспертные команды. Те, что пришли после ликвидации МСЭК.

«Это были их штатные работники у них в штате, это отдельное юридическое лицо и они были врачи-эксперты. Теперь это клинические врачи, которые ежедневно оказывают помощь, работают по своей специальности», — говорит и.о. руководителя Хмельницкой областной больницы Наталья Федив.



Надеется, что экспертные команды будут принимать справедливые решения Юлия Швец из Шепетовки. Именно она с другими людьми рассказывали, как им отказывали при руководстве Крупы в получении групп, которые были детства.

Реклама

С тех пор Юлия проходит обследование, лечение. Говорит, сейчас ждет или все же ей вернут группу и пенсию в 3 тысячи гривен в месяц.

В то же время получил продолжение и скандал с получением инвалидности прокурорами. По материалам ГБР будут судить экс-руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

После этого, добавляют в ГБР, он оформил пенсию и успел получить более миллиона гривен. За мошенничество в крупных размерах прокурору грозит до 12 лет за решеткой.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН С Аллой МАЗУР НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ 20:00 5 СЕНТЯБРЯ — ПЯТНИЦА