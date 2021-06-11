Кроме девушки, которая упала под трамвай в Киеве, помощь понадобилась водителю транспорта

Обе в шоковом состоянии, пострадавшую девушку доставили в больницу.

В столице девушку, которая поскользнулась и попала под трамвай, освобождали из-под вагона.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Девушка жива, ее доставили в больницу, известно, что у нее разбито колено правой ноги. Как рассказали полиции очевидцы женщина переходила дорогу от автобусной остановки через два пути, на последнем поскользнулась и попала под трамвай.

Чтобы достать женщину из-под рельсов трамвая, пришлось поднимать вагон. А после ее сразу госпитализировали. Все это время она была в сознании, но в шоковом состоянии.

Также понадобилась медицинская помощь и водителю трамвая, она тоже в шоке. И пока не готова ни давать показания полиции, ни говорить с журналистами.

Случилось все около 9 утра и с тех пор ни один трамвай не проехал по Харьковскому шоссе, и только несколько минут назад ограничительную ленту сняли, и запустили движение трамваев.

Новости Украины: в Киеве девушка поскользнулась и попала под трамвай

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