"Кроме нас воевать никто не будет": Чернык оценил запрос Генштаба о мобилизации 500 тыс. человек

Военный эксперт Петр Чернык прокомментировал информацию от президента Украины Владимира Зеленского о том, что Генштаб ВСУ предлагает мобилизовать еще 450-500 тысяч человек.

Свои оценки Чернык дал в комментарии для ТСН.ua.

Эксперт ответил на вопрос, почему речь идет именно о количестве 450-500 бойцов, которых предлагается мобилизовать в армию. Он отметил, что Украине необходимо восполнять свои потери на фронте.

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"Я не готов дать правильную экспертную оценку в части, касающейся количественных показателей. У меня нет оснований недоверять ни Генеральному штабу, ни верховному главнокомандующему. Если люди компетентные, реально владеющие картинкой по линии фронта – а ведь мы хорошо осознаем, что наши потери тоже есть, мы их отменить не можем – то мы осознаем второй момент: кроме нас воевать никто тоже не будет", – рассказал Чернык.

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"Мы понимаем, что наш противник со своим личным составом не считается. Так что мы должны как-то восполнять потери, потому что мобилизация — неизбежность. Каким образом и как она будет проводиться, особенно в части нового цикла законодательства, должно пройти какое-то время, чтобы понять, что происходит в реальности", – добавил военный эксперт.

Он также ответил, означает ли количество в 500 тыс. потенциальных мобилизованных, что украинские потери очень большие: "Ну а кто же в здравом уме будет об этом говорить?"

Напомним, 19 декабря Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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