"Кроме войны, ничего не видели": в Херсоне семья с четырьмя детьми три года живет в подвале

Эта история шокирует каждого.
В Херсоне семья с четырьмя малолетними детьми уже три года проживает в подвале. В начале полномасштабного вторжения им удалось вырваться из оккупации, однако теперь они живут в подвальном помещении.
Как живет семья – показали журналисты TSN.ua.
У мальчика – ДЦП, но из-за постоянных обстрелов родители не могут возить его к специалистам. Девочки учатся в школе и детском саду онлайн. Отец говорит, что даже психолог, услышав рассказ мамы 4-х детей, в слезах пошел курить.
“Переехали во время оккупации. Высчитали день, когда нет у них (россиян – ред.) блокпоста, и выехали сюда, в Херсон. Мы были на пятом этаже и "Градом" засыпало этот район. У нас вылетели окна, двери. Мы в этот момент находились в квартире. Сначала где-то издалека я услышал взрыв. Это был первый из "Градов", упал где-то метров 500 от нас. Мы забрали всех маленьких под дверь в угол, я стал их закрыл, и начало сыпаться. Тогда я малых под мышку, босые спустились сюда. С этого дня мы так и здесь”, – рассказывает отец Денис.
Это подвальное помещение раньше служило спортзалом. В таких условиях живут дети три года под постоянными обстрелами.
“Не выходим (из подвала – ред.) вообще. Мальчик и старшая девочка учатся онлайн. Маленькая еще никуда не ходит… Как только начинают гепать, начинает плакать и трясется”, – говорит мама Алина.
“Илюха – инвалид с детства, у него ДЦП, родился такой. Сейчас ему тяжелее. Мы раньше ездили в больницу на массаже, обогрев делали. А сейчас страшно ехать с ребенком куда-нибудь. Да и врачей нет. Больницы заняты другим делом, не до этого здесь в Херсоне", – говорит отец Денис и добавляет, что кроме войны дети больше ничего не видели.
Сейчас семья ожидает возможности уехать в более безопасное место.
Поддержать семью можно по этим реквизитам:
Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/4BcHNd9sZE
Номер карты банки: 4441 1111 2163 6280
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Кроме ВОЙНЫ, НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛИ!" Семья с 4 детьми уже 3 года живет в подвале в Херсоне!
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