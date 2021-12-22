Крошечный пациент аэромедицинского вертолета: врачи двух областей объединились для спасения 4-дневного младенца

Как только Виктор окрепнет, его заберут на операцию.

Врачи двух областей объединились для спасения четырехдневного младенца. Малыш родился со сложным пороком сердца, через сутки начал задыхаться. Врачи ужгородского роддома решили доставить младенца в детскую больницу во Львове, но времени было крайне мало, поэтому вызвали вертолет.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Львовские медики на аэромедицинском вертолете спешат к четырехдневному малышу. Виктор родился с тяжелым врожденным пороком сердца. Уже через сутки начал синеть и задыхаться, возникли судороги. Ужгородские врачи позвали на помощь львовских коллег, специализирующихся именно на пороках детского сердца.

«Атрезия легочной артерии, которая требует немедленного оперативного вмешательства. У нас получилось так организовать и ребенка транспортировать во Львов, где проведут операцию, которая позволит ребенку жить», — говорят ужгородские медики.

Расстояние между Ужгородом и Львовом слишком велико и скорой ехать было бы слишком долго, потому что малыш в критическом состоянии, поэтому медики решают задействовать медицинскую авиацию. Вместе с мамой малыша берут на борт. Мальчик на кислородной поддержке, обложенный специальными грелками. Бокса для новорожденных в вертолете нет, поэтому весь путь во Львов Виктор преодолевает на руках врачи. Уже с аэродрома скорая мчится малыша в больницу. Его снова обследуют.

"У ребенка не правильно сформирован один из клапанов сердца, а также есть несколько суженная легочная артерия", — объясняют медики.

Как дальше лечить мальчика, медики решают на консилиуме. «Это критический порок сердца, который требует и постоянного введения медикаментов, чтобы дожить до операции и в последующей кардиохирургической коррекции», — говорит детский анестезилог первого территориального медицинского объединения Львова Зоряна Иванюк.

Медицинский вертолет доставил во Львов на операцию 4-дневного мальчика | Новости Украины

Малыша переводят под круглосуточный надзор, на медикаментозную поддержку. Ежесекундно несколько аппаратов фиксируют его состояние. Его жизнь уже вне угрозы и все благодаря аэромедицинской эвакуации.

Виктор — самый маленький пациент областной медавиации, которого пришлось экстренно доставлять на лечение.

«Скорой мы бы просто не успели добраться, чтобы спасти жизнь моему сыну. Поэтому мы очень благодарны за такой шанс. Время нас очень поддержало и это так как последняя надежда у нас была, благодаря таким моментам я начинаю верить, что действительно есть хорошие люди и чудеса есть», — говорит мама мальчика.

«Когда заподозрен критически порок сердца, речь может идти о часах и очень важно быстро доставить ребенка в тот центр, где могут оказать высококвалифицированную помощь. Ранее эти детки транспортировались в столицу, обычно эти транспортировки происходили реанимобилей, что занимало гораздо больше времени», — говорит неонатолог первого территориального медицинского объединения Львова Виктор Бобик.

Как только Виктор окрепнет, его заберут на операцию. Оперировать детские сердца львовские медики начали в августе 2020 года, с того времени уже удалось спасти 80 пациентов.

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