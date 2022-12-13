"Кровь" для экономики: бизнес получает уникальные кредиты на развитие, которых не было до войны

Остатки вражеских ракет до сих пор лежат на заднем дворе фермы в Черниговской области, разрушенная техника и здания напоминают – здесь побывал оккупант. "Половины животноводства были уничтожены, было уничтожено более половины оборудования, но восстановились", — говорит владелец хозяйства.

Рядом с разрушенным помещением – восстановленная зерносушилка, в крыше коровника свежие заплаты, отстроенный ангар снова стоит на месте пепла. Хозяйство даже собрало урожай, который успели засеять весной. Многие, признают мужчину, и не верили, что предприятие вообще сможет полноценно функционировать. “Они делали сафари. Коровки-телята ходили, и они их расстреливали и в церкви делали шашлыки”, — рассказывал фермер ТСН после освобождения региона.

Другая часть скота разбрелась, его искали по селу. Офисное помещение было обворовано и изуродовано, документация похищена, на комбайнах и тракторах оккупанты сняли запчасти, некоторые машины просто сожгли. Впрочем, запугать фермера рашистам не удалось. Несмотря на все, Григорий решил восстанавливать хозяйство. "Очень большое количество продукции, которую мы производили, было уничтожено и требовались средства", — рассказывает он.

Немало денег, рассказывает, ссужали у своих, но и изрядно выручило и государство. Хозяйство получило почти 4 миллиона гривен льготного кредита и это помогло справиться с главной задачей – запуститься, чтобы люди снова начали работать. Сейчас предприятие постепенно зарабатывает, платит кредиты банков. Понемногу оживает и село, ведь многие сдают ферме свои паи или продукцию. "Там, где есть предприятие, где есть инициативные люди — там есть жизнь в такой ужасный период нашего существования", — убеждают местные.

Всего с начала войны бизнес получил около 66 миллиардов льготных кредитов. Многие из них – вообще под 0 процентов. Весной, благодаря таким кредитам, удалось обеспечить посевную. Позже продержаться аграриям на плаву, пока не заработает экспорт. Теперь же большое количество кредитов получает социально важные направления. "Такие как релокация бизнеса, поддержка экспорта и опять же — малого и среднего бизнеса", — отмечает заместитель председателя правления "Укргазбанка" Радион Морозов.

Даже в довоенное время небольшим предпринимателям труднее было получить от банков денежные средства и обеспечить залог. В то же время государственная программа значительно упростила этот путь. Теперь же, в войну, такие кредиты жизненно необходимы, говорят банкиры. “Они выполняют еще и социальную функцию и поддержку, потому что кредиты – это такая "кровь" для экономики. И важно, чтобы это кровообращение поддерживалось. И он поддерживается именно благодаря такой программе”, – говорят в заведении.

Подавляющее большинство кредитов сейчас получают в западных регионах, где ситуация более спокойная. С другой стороны, государство готово кредитовать бизнес по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. "Предприятия на тех территориях, которые были недавно деоккупированы, они также могут получить такие кредиты и успешно это делают", — убеждает исполнительный директор фонда развития предприятия Андрей Гапон.

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Части бизнеса льготные кредиты от государства помогли перекредитоваться под более выгодные проценты. В банках говорят, что большинство заемщиков вовремя платит, потому что понимает свою ответственность. Деньги, которые они возвращают, вскоре получат другие предприниматели, которым они не менее нужны. Государство также обещает увеличить количество льготных кредитов в следующем году.

“Одним из основных расходов бюджета в следующем году будет именно направление средств – почти 16 миллиардов гривен на поддержку программы доступны кредиты. Это очень важная цифра”, – говорят в правительстве.

А поскольку все эти средства идут только на компенсацию процентов по кредитам, то реальная сумма, которую получит бизнес, будет в разы больше, а значит – поможет как можно скорее восстановить украинскую экономику.

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