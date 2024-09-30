Кровь украинцев на подарок Путину: эксперт назвал день, которого могут ждать оккупанты

Массированные обстрелы Украины путинской армией могут совпасть либо с днем рождения главы Кремля, либо с началом отопительного сезона в нашей стране.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Они могут устроить массированный ракетный удар именно на день рождения Путина (7 октября ему исполнится 72 года — Ред.). Это вполне возможно, у них есть фетиш-даты, поэтому могут "посвятить". Россияне готовятся к массированному ракетному обстрелу, который будет совпадать с началом отопительного сезона", — говорит Александр Коваленко.

На вопрос о том, каким количеством воздушных целей путинская армия может ударить по Украине, Коваленко ответил нам так:

"В последний раз массированный удар был 26 августа. С тех пор они имели возможность изготовить не менее 60 единиц крылатых ракет Х101\555 по состоянию на данный момент. "Калибров" — примерно 30. То есть крылатые ракеты вместе с "Калибрами" — это уже около сотни. Только за счет производства. Не то, что есть в запасе, а только за счет производства. Из этого делаем выводы, какие у них есть возможности удара. Хотя я не думаю, что у них будет возможность применить так как в августе максимальное количество средств поражения. Это будет меньше, чем в августе".

Как известно, сейчас оккупанты почти каждый день атакуют Украину десятками дронов-камикадзе.

Не является ли это предвестником массированной ракетной атаки – на этот вопрос Александр Коваленко ответил нам так: "Путинская армия запускает "Шахеды" потому, что они у нее есть. Они вышли на массированную системность, но опять-таки из-за того, что там есть в большом присутствии "Герберы". Сейчас россияне используют не только "Шахеды", но и "Герберу", которая является более дешевой версией, имитирующей "Шахед". Ее основная задача — отвлечение внимания, чтобы мы тратили на нее средства ПВО, чтобы на нее отвлекались мобильные группы, которые представляют угрозу для "Шахедов". "Герберы" сопровождают "Шахеды", поэтому и возникает массированность".

Историческая тактика России - уничтожать Украину как народ, это ракетный геноцид, - военный эксперт

Ранее сообщалось о том, что РФ накопила ракеты для нового массированного удара по Украине.

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