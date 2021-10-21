"Освобождается кровать — ложим нового пациента": анестезиолог рассказал о критической ситуации с Covid-19

Только за сутки в Раздельнянской райбольницы умерло 4 человека.

От 18 октября Одесская область находится в "красной" зоне карантина. Здесь действуют жесткие противоэпидемические мероприятия за критической ситуации с коронавируса. В частности, только за последнюю неделю в Раздельнянской центральной районной больницы — 100% заполненность медучреждения.

Об этом сказал 21 октября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1 + 1" врач-анестезиолог Раздельнянского центральной районная больница Одесской области Иван Черненко.

"У нас сегодня за сутки умерли четыре человека. Две из них — люди, которым было 54 и 56 лет. Я не знаю, что может быть реальным. За последнюю неделю у нас стопроцентная заполняемость коек. Освобождается кровать — мы ложим нового пациента. Кровати остыть не успевают. Постоянный поток пациентов. Это ужасно ", — рассказал Иван Черненко.

Он отметил, если весной у них в больнице было в основном 8-9 тяжелых пациентов, то сейчас больше чем вдвое выросло количество — 25, 23 из них — на неинвазивной вентиляции легких.

"Это страшно, потому что такой смертности не было. Не знаю, чем думают люди. Я говорю так: ваши права будут сохранены, но вы будете с этими правами умирать на пороге больницы, потому что просто будет некуда вас класть", — обратился к всех с призывом вакцинироваться Черненко.

Врач из Одесской области обратился к тем, кто верит антивакцинаторам

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