Кровати в детском саду греют бутылками с горячей водой: в Светловодске люди мерзнут без отопления

Кровати в детском саду греют бутылками с горячей водой: в Светловодске люди мерзнут без отопления

В городе проживает 40 тысяч человек.

В Светловодске Кировоградской области люди вышли на протест из-за отсутствия отопления в домах, детсадах и школах.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 ноября.

Следует заметить, что 40-тысячный город уже не впервые замерзает в холодное время года. Школьники вынуждены сидеть на дистанционном обучении или имеют сокращенные уроки. В детсадах кровати малыши греют бутылками с водой. Несмотря на то, что котельные работают, тепло до домов не доходит из-за многочисленных порывов в сетях.

Поэтому местные жители накануне решили перекрыть движение транспорта по центральной улице города. К протестующим приехал городской голова и уговорил их не предпринимать такие шаги, пообещав в ближайшие дни проблему с отоплением решить.

В Светловодске в Кировоградской области люди вышли на протест из-за отсутствия отопления

"Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже во внутрисетях и тогда уже спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится", — говорит городской голова Андрей Малицкий.

В то же время областные власти отмечают: в Светловодске нужно уже давно строить модульные котельные и прокладывать новые трубопроводы вместо сгнивших. "Нужно сделать обновление сетей, но это уже нужно делать в соответствии с новыми котельными", — отмечает директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства кировоградской ОГА Ольга Довжук.

Как сообщалось, в детском саду на Киевщине в селе Кодаки Обуховского района произошел взрыв. Разрушена часть здания. Произошло это, по предварительной информации, — из-за утечки бытового газа. Отсутствие отопления спасло детей.