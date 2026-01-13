Кровавая атака на "Новую почту" в Харькове: ракета ударила по укрытию с людьми, много погибших

Разрушенный терминал

Россия в четвертый раз атаковала терминал «Новой почты» на Харьковщине. Этой ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по поселку Новый Коротич, цинично попав в гражданское предприятие во время рабочей смены. Четыре человека погибли, более тридцати получили ранения.

На месте происшествия работала корреспондент ТСН Юлия Бойко.

«Искандеры» и дроны: тактика двойного удара

По данным правоохранителей, враг атаковал почтовый узел в несколько волн. Сначала по территории терминала ударили двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а затем выпустили еще четыре ударных беспилотника «Герань-2».

В результате взрывов здания подверглись значительным разрушениям, а на площади около 500 квадратных метров вспыхнул масштабный пожар. Огонь повредил не только терминал, но и прилегающую автозаправочную станцию и десятки автомобилей.

Жертвы среди гражданских: люди погибли в укрытии

Самым трагическим стало то, что враг попал непосредственно в места пребывания персонала. Среди погибших — работники сортировочного центра и водители-партнеры.

Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА: «Более тридцати человек получили ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице, еще четверо, к сожалению, погибли на месте. Это исключительно гражданское предприятие, никаких военных объектов здесь нет. Россия уже в четвертый раз бьет по этому объекту, почти полностью его уничтожив».

По уточненной информации, часть погибших находилась внутри терминала, а еще два человека погибли непосредственно в укрытии, куда, вероятно, попала одна из ракет. Спасателям ГСЧС удалось вывести из-под огня 30 человек, двоих из которых достали живыми из-под завалов.

Что с посылками и работой терминала?

В компании «Новая почта» уже отреагировали на трагедию. Грузовой терминал практически полностью уничтожен, почтовый — получил частичные повреждения. Клиентам, чьи отправления были уничтожены или повреждены во время удара, обещают полную денежную компенсацию.

Несмотря на постоянный террор, почтовый оператор продолжает работать, однако из-за разрушения логистического узла на Харьковщине возможны задержки в доставке грузов.

