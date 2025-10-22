Россияне атаковали Киев

В Киеве из-за массированного российского обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще 19 — получили ранения. Россияне всю ночь атаковали столицу ракетами и «Шахедами».

Известно о пожарах и разрушениях в четырех районах Киева. Больше всего пострадал Левый берег города. В Дарницком районе пылали две многоэтажки. Есть по меньшей мере двое пострадавших, среди которых — ребенок. В Днепровском районе — попадание в многоквартирный дом, там двое погибших. Также повреждено помещение медучреждения. Зафиксированы повреждения фасадов и возгорания в Деснянском районе и на Печерске.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Елена Гущик.

Россияне дроном атаковали дом на левом берегу столицы. Там повреждены квартиры и автомобили.

Во время поисково-спасательных работ в Киеве раздавались повторные взрывы.

«Мы даже не успели добежать до укрытия, как раздались повторные взрывы», — говорит корреспондентка ТСН.

В Киевской области известно о гибели трех человек. Россияне убили женщину 1987 года рождения, 6-месячного младенца и 12-летнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела нашли на руинах жилого дома. В этом же районе обломки смертельно травмировали мужчину.

Также из-за ракетных ударов изменено движение поездов.

Напомним, россияне всю ночь наносили ракетные удары по Украине

