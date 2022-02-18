Кровавая годовщина Революции достоинства: на аллее Героев Небесной Сотни провели акцию ангелов памяти

Именно 18 февраля 2014 года силовики атаковали мирное шествие к Верховной Раде.

Восемь лет назад во время Революции достоинства в этот день, 18 февраля, начались массовые убийства в центре Киева. Утром во время мирного шествия "Беркут" пошел в наступление в Мариинском парке. На Майдан и окрестные улицы с самого утра идут киевляне — почтить тех, кого потом назвали "Небесной сотней".

Об этом идет речь 18 февраля в сюжете ТСН.19:30.

18 февраля 2014 года мирное шествие в сторону правительственного квартала и Мариинского парка перерастает в столкновения и массовые убийства протестующих

Силовики атакуют баррикаду на Грушевского, на Европейской площади укрепления штурмует БТР. Вечером они пошли в наступление с помповыми ружьями и гранатами. Около полуночи подожгли штаб Майдана — Дом профсоюзов.

Только за 18 февраля – сотни раненых, 28 погибших активистов и 9 силовиков. Уже через два дня на улице Институтской будут расстреливать безоружных митингующих. Погибших станет более ста человек.

Годовщина Революции Достоинства: 8 лет назад в этот день начались массовые убийства в Киеве

В прокуратуре отчитываются о расследовании события восьмилетней давности.

"На сегодняшний день мы имеем подозрения, которых вдвое больше, чем в прошлом году, приговоров больше, чем за все предыдущие годы. И это, конечно, вселяет в нас определенный оптимизм. Мы можем с честью сейчас смотреть в глаза и потерпевшим, и общественным организациям. Приговоры стали более суровыми", — говорит генпрокурор Ирина Венедиктова.

Места памяти сегодня – в белых бумажных ангелах. То, что произошло 8 лет назад, до сих пор как живая рана — говорят все присутствующие.

Бумажные, из сена и даже из шерсти: ангелов цепляют на кусты, деревья и на нити, между ними натянутые. Почтить память героев пришло несколько сотен человек. Присутствующие не сдерживают слезы.

Впервые после событий на Институтской 20 февраля вернуться сюда решилась и парамедичка Галина Алмазова. Тогда женщина из-под огня вытаскивала раненых и умерших.

"Для меня это очень болезненный день, памятный, потому что с этого момента началась такая точка невозврата. Стало ясно, что все очень серьезно и все только начинается", — отмечает женщина.

После обеда у Офиса президента говорят о Музее Революции достоинства. Обещают его достроить осенью этого года. А посетителей запустить уже зимой в следующем.

"Сейчас продолжается работа в музее над экспозицией. В самом музее, который имеет площадь более 25 тысяч квадратных метров, будет сама экспозиция музея, будет детский музей, будет образовательный центр, будет кинозал на 600 человек", — рассказывает министр культуры Александр Ткаченко.

Пока же на его месте на Институтской, через дорогу от ангелов, вырыли копань.

Напомним, что у "Дії" можно будет получить удостоверение ветерана и пострадавшего участника Революции достоинства.

Читайте также: