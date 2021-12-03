"Кровавая" обувь и детские игрушки: на Потемкинской лестнице состоялась акция против насилия в семьях

На лестнице разместили красные детские ботиночки и женские туфли, символизирующие кровь, пролитую в результате домашнего насилия.
Почти сотня пар обуви и детские игрушки появились на Потемкинской лестнице. Принесли и разложили их женщины и дети, пострадавшие или сейчас страдающие от домашнего насилия.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 3 декабря.
Туфли и ботинки, в основном окрашенные в красный цвет, символизирующий кровь, выложили на верхней части лестницы. Наряду с ними положили и детские игрушки. По статистике, в Украине каждый пятый ребенок страдает от насилия в семье.
Организаторов инсталляции, которая проходит в рамках всеукраинской акции "16 дней против насилия", вдохновила инициатива мексиканской художницы Элины Шови. В 2009 году она выставила красные туфли перед мексиканским консульством в Эль-Пасо, как знак художественного протеста против массовых убийств женщин.
В Украине от домашнего насилия страдает каждая третья женщина, а более полутысячи женщин погибают ежегодно.
"Я обращаюсь к женщинам – женщины, не терпите насилия. Я обращаюсь к родителям – родители, не обращайтесь жестоко с детьми. И я обращаюсь к Верховной Раде Украины – народные депутаты, наконец-то ратифицируйте Стамбульскую конвенцию”, — сказала Наталья Делиева, организатор.
Напомним, в Одессе в Городском саду установили необычный арт-объект "Планета COVID". Скульптура имеет форму коронавируса и женского полового органа.
Читайте также:
- Вносили в "Действие": двое владельцев турфирмы из Хмельницкого и врач подрабатывали COVID-сертификаты
- Тромбы, повреждения сердца и "цитокиновый шторм": украинцев предупредили о тяжелых осложнениях COVID-19
- Били, стреляли над головой и заставляли копать себе могилу: на Волыни из-за долгов заживо похоронили таксиста