Кровавая привычка: как белорусские спецслужбы убивают противников Лукашенко и маскируют это под суицид

Кровавая привычка: как белорусские спецслужбы убивают противников Лукашенко и маскируют это под суицид

В августе 2020 года в Беларуси нашли повешенными нескольких членов избирательных комиссий, которые отказались фальсифицировать результаты голосования.

Смерть Виталия Шишова — не первая среди белорусских оппозиционеров. Часто такие убийства даже на вид одинаковы — люди исчезают без свидетелей, а потом их находят повешенными. Белорусские силовики в один голос такие случаи называют самоубийством. Правозащитники взамен мало верят в эту версию. Уверены, что это — спланированные действия спецслужб, чтобы расправиться с оппонентами.

Об этом говорится 3 августа в сюжете ТСН.19:30.

"Это один из методов использования доктрины устрашения", — считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Показательно, на чужой территории — такие методы публичной расправы спецслужбы нередко используют, чтобы продемонстрировать собственную силу оппонентам, говорит Виктор Ягун. По его словам, в ситуации со смертью Шишова не следует исключать работу именно белорусских силовиков.

Так, во время акций протеста оппозиции в разных городах Украины неоднократно фиксировалась присутствие белорусских дипломатов. Были факты найма "титушек" за деньги, которые должны осуществить провокационные действия. Сам Лукашенко также неоднократно публично заявлял, что всех достанет, что они будут наказаны. Учитывая его жесткие расправы над оппозицией внутри страны — это не удивительно, говорит участник Белорусского дома Юрий Щучко.

Новости мира: смерть Шишова - белорусских оппозиционеров уже находили мертвыми по подобному сценарию

"В августе 2020 года у нас было несколько случаев, когда люди исчезали при странных обстоятельствах", — вспоминает он.

28-летнего Никиту Кривцова в Минске нашли повешенным 12 августа 2020 года в парке. Он участвовал в протестах против фальсификации выборов. И в его смерти криминала также не нашли.

Константин Шишмаков — член избирательной комиссии, который отказался бросать поддельные в пользу Лукашенко бюллетени, был найден мертвым в лесу.

И это только несколько случаев. А в реальности их в десятки, а то и сотни раз больше. Потому что такие методы белорусские силовики используют уже десятилетиями, о чем неоднократно говорили правозащитники.

Одна из самых громких дел, о которой говорил весь мир — убийство оппозиционеров Захаренко, Гончара и Красовского. Более 20 лет они считаются пропавшими без вести. Впрочем, в 2019-м экс-спецназовец белорусского МВД Юрий Гаравский рассказал Deutsche Welle, что по устному приказу руководства застрелил их.

След белорусских спецслужб есть и в деле об убийстве Павла Шеремета. В январе этого года бывший офицер белорусского спецподразделения обнародовал аудиозапись 2012 года. На ней, за 4 года до смерти журналиста, руководство местных спецслужб обсуждало убийство Шеремета.

Сегодня так же, не исключает Виктор Ягун, белорусские спецслужбы могут вести активную работу на украинской территории. Ведь под видом оппозиционеров, в Украину могли приехать и агенты КГБ, которые либо работают под прикрытием, или просто ждут своего часа.

Напомним

3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционного активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова . Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

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