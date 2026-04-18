В Киеве в субботу, 18 апреля, произошла кровавая трагедия. Мужчина устроил стрельбу прямо посреди улицы в Голосеевском районе Киева возле станции метро "Демеевская". От его рук погибли шесть человек и еще почти два десятка получили ранения.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

Стрельцем оказался уроженец Москвы, 1968 года рождения, использовавший зарегистрированное огнестрельное оружие.

ТСН.ua собрал все детали, известные о трагедии на данный момент.

Стрельба посреди улицы и захват заложников

В Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина начал стрельбу по людям на улице. Затем он ворвался в супермаркет «Велмарт» на Голосеевском проспекте, сделав заложниками людей, пришедших за покупками.

На место происшествия оперативно направили наряды правоохранителей и спецназовцев КОРД.

Ликвидация стрелка

Неизвестный террорист, который устроил стрельбу на улицах Киева и закрылся в супермаркете в Голосеевском районе столицы, был ликвидирован во время штурма. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Спецназначенцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания», — говорится в сообщении.

Министр добавил, что перед ликвидацией стрелка с ним пытались сконтактировать переговорщики.

После ликвидации убийцы заложников начали выводить из супермаркета.

Погибли супруги, их 11-летний сын остался сиротой

В числе жертв мужчины, который устроил стрельбу на улице и в супермаркете в Киеве и убил 6 человек, — супруги, ребенок которых ранен и остался сиротой.

Об этом рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«В результате нападения погибли шесть человек. Среди них — умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений умерла в больнице», — сообщил Кравченко.

По словам Кравченко, сын этой супруги, 2015 года рождения, с огнестрельным ранением находится в больнице в тяжелом состоянии, где ему оказывается необходимая помощь.

Очевидцы рассказали о пережитом ужасе

Очевидцы рассказали жуткие подробности о стрельбе в Киеве, которую устроил террорист, и о том, как им удалось выжить.

«Я только видела его (стрелка — Ред.) с этим — не автоматом, а таким обрезом. Я здесь рядом проживаю, но меня просто там продукты остались и „кравчучка“, так я хочу забирать… Только услышала „хлопок“ и кто-то начал кричать — „бегите, бегите“. Я посмотрела, и он сразу попал в глаза с оружием. Я вернулась и принялась бежать», — рассказала очевидца.

Что известно о террористе

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился в апреле 1968 года в Москве, имеет гражданство Украины.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, стрельбу в киевском супермаркете Дмитрий Васильченков устроил за три дня до своего дня рождения — 21 апреля ему должно было исполниться 58 лет.

Дмитрий Васильченков / © ТСН

Ранее мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области. В 2015-2017 годах жил в России (Рязань), пользовался российским номером и банковскими услугами, сообщает отдел OSINT Торонтского телевидения. Позже он вернулся в Украину и жил в Киеве у станции метро «Демеевская», рядом с местом нападения.

Был антисемитом и поклонником Гитлера

Согласно расследованию, вел страницу в Facebook с 2016 по 2019 год, публиковал антиукраинские и антисемитские посты. Призвал к силовой «чистке» общества, оправдывал методы Гитлера. отрицал легитимность Украины, называя ее «так называемой». Сожалел, что террорист Гиркин не уничтожил Бахмут в 2014 году.

Также отмечается, что он военный пенсионер Украины.

В 2024 году суд в Киеве освободил его от уголовной ответственности по делу о телесных повреждениях после примирения с потерпевшим.

Что рассказывают соседи

Жители дома говорят, что мужчина, расстрелявший людей в Киеве, годами жил рядом с ними, не вызывая никаких подозрений. И уточняют, что он приехал в Киев с началом войны.

Жительница дома в Голосеевском районе Киева, соседствующая с злоумышленником, устроившим стрельбу на улице и в супермаркете, рассказала детали о нападающем.

«Я его наглядно знаю этого мужчину, он такой дядя интеллигентный. Никогда не скажешь, что он какой-нибудь бандюк. Всегда с рюкзаком. Всегда поздоровается. Он так особо не общался с людьми. Просто поздоровался и ушел», — отметила соседка

По словам женщины, мужчина жил один, а квартиру купил еще где-то 10 лет назад.

Дмитрий Васильченков в супермаркете / © ТСН

«Наверное, тогда он купил квартиру, как в Донецке война началась, и он видно тогда приехал сюда, он жил, в семье у него здесь не было», — сказала соседка.

Примечательно, что перед совершением кровавой расправы, террорист поджег свою квартиру, и ребенок у соседей отравился угарным газом.

Стрельбу квалифицировали как теракт

По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, приведший к гибели людей. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор уточнил, что досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления, как и мотивов его совершения.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление.