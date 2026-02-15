Кровавая трагедия в Черкасской области: что известно о гибели четырех полицейских и ветерана

Расстрел 4 полицейских в Черкасской области / © ТСН

В селе Небольщин в Черкасской области в конце января произошло событие, которое уже называют одним из самых резонансных за последние годы. Во время обыска в домовладении ветерана-добровольца Сергея Русинова погибли четверо полицейских, еще один получил ранения. Самого стрелка ликвидировали спецназовцы.

Об этом идет речь в эксклюзиве ТСН. Неделя, впервые демонстрирующая фрагменты видео из полицейских боди-камер.

«Неболь. Это та самая небольшая деревня на Черкасщине, где в конце января произошла трагедия, которая всколыхнула всю страну. Недалеко от собственного дома мужчина открыл огонь по полицейским — четверо правоохранителей погибли, еще один получил ранения. Стрельца, которым оказался ветеран, ликвидировали. Такого резонанса дела не было со времен Врадиевки. Следствию не доверяют ни родственники, ни местное общество», — рассказывает корреспондентка ТСН Оксана Радионова.

«Буду защищаться, живым не дамся»

27 января 2026 года следователи и спецназовцы прибыли в усадьбу Сергея Русинова на основании определения суда для проведения обыска по делу о покушении на местного депутата. На обнародованных кадрах слышно, как правоохранители требуют выйти без оружия.

За несколько минут до стрельбы ветеран позвонил сестре.

«Наташа, меня осаждала полиция, буду защищаться, живым не дамся», — рассказала женщина.

После этого связь оборвалась. По данным источников, был еще один звонок, вероятно, помощнику местного депутата. Эту информацию правоохранители проверяют.

Обыск из-за взрывчатки

Обыски проводились в рамках расследования покушения на депутата Корсунь-Шевченковского горсовета Виталия Сторожука. В Сочельник под его автомобиль заложили взрывчатку. Полиция квалифицировала событие как покушение на убийство.

Следователи искали взрывчатые вещества, магниты и другие компоненты. По словам военного с позывным «Борзым», обыски происходили и у других ветеранов.

В полиции утверждают, что при обыске у Русинова впоследствии обнаружили целый арсенал — автоматическое оружие, противотанковые средства, десятки взрывных устройств и более 200 свертков с каннабисом. Родные и собратья эти обвинения отвергают.

Перестрелка в лесу

По одной из версий Русинов продемонстрировал, что имеет при себе оружие. За другой, пошел в хозяйственное здание и вынес предмет, похожий на автомат. Впоследствии он скрылся со двора.

Вскоре раздались первые выстрелы. По данным следствия, ветеран, вооруженный трофейным российским автоматом, открыл огонь по служебному автомобилю полиции из лесополосы в нескольких сотнях метров от дома.

Водитель погиб на месте, пассажир — участковый офицер общины — был ранен. Он выжил только потому, что стрелок узнал его.

После этого началась перестрелка со спецназовцами. Еще трое милиционеров погибли. Самым молодым из них было 22 года — это должен был быть его последний рабочий день перед увольнением.

Русинову ликвидировали во время боя.

Протесты и требования прозрачности

Дело уже сравнивают с самыми громкими трагедиями последних лет. В Корсуне-Шевченковском прошли акции протеста ветеранов. Они требуют публичного и независимого расследования и отставки руководства областной полиции.

Семья ветерана настаивает на проведении независимой экспертизы. Сын отказывается забирать тело отца до завершения проверок.

Кто такой Сергей Русинов

Сергей Русинов — ветеран Майдана, участник АТО и полномасштабной войны. Сапер. Его двое сыновей также служат в армии. В деревне его характеризуют как хозяина и спокойного человека.

Впрочем, 12 лет назад в Корсуне-Шевченковском был похищен и убит его брат — журналист Василий Сергиенко, который расследовал деятельность местных политиков. Приговора по этому делу до сих пор нет. Семья убеждена: это подорвало доверие Русинова к правоохранительной системе.

Версии следствия

В ДБР подтверждают: допрошены сотрудники полиции, которые планировали и проводили следственные действия. Рассматривают не менее трех версий мотивов стрелка. Окончательных выводов пока нет.

Среди неофициальных версий возможны конфликт вокруг земли, вопросы трофейного оружия и психологическое состояние ветерана. Депутат Сторожук отвергает любые упреки в причастности к конфликтам и заявляет о подготовке судебных исков из-за клеветы.

Трагедия в Неболезни унесла пять жизней и задала болезненные вопросы: были ли действия правоохранителей достаточно взвешенными, что стало пусковым механизмом стрельбы и получит ли общество полный ответ.

Следствие продолжается.

Напомним, после стрельбы в селе Небольщи, где погибли четверо полицейских и ветеран Сергей Русинов (открывший огонь), на митинг в Черкассах пришли около 350 человек. Ветераны требовали объективного расследования и издания Русинова тела для почетного захоронения.