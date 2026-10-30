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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Кровавая атака России на вокзал Днепра: всплыли новые жуткие подробности — фото, видео

Количество погибших из-за атаки по Днепру возросло до 15 человек: в больнице скончался 40-летний мужчина, получивший ранение во время удара реактивного дрона по вокзалу.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Павловская Ольга Павловская
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Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

До 15 возросло количество погибших в результате удара по вокзалу Днепра. В больнице скончался 40-летний мужчина. Сегодня в городе объявлен День траура. Накануне утром россияне ударили реактивным дроном по перрону, где стоял гражданский электропоезд Днепр — Запорожье. Одиннадцать раненых до сих пор находятся в больницах, среди них — ребенок, состояние шестерых — тяжелое.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Мобильный телефон спас жизнь пассажирке

Ее жизнь спас мобильный телефон. Татьяна как раз разговаривала с мамой, когда большой осколок во время взрыва попал в мобильный.

Татьяна, раненая пассажирка: «Взрыв… и осколком в телефон мне прилетело. То есть спас мне голову. Это сзади. Залетело сюда и почти вылетело из телефона».

Врач: «Именно это место, где ты прикладывала, — самое страшное для ранений».

Женщина возвращалась из отпуска из Прикарпатья в Запорожье. В Днепре ей пришлось пересаживаться на электропоезд.

Татьяна, раненая пассажирка: «Посадка… Была тревога, но стояли на перроне люди. Почувствовала, как на меня что-то летит. И сразу рядом что-то упало. И огонь, сильный запах… Пыталась отойти оттуда, с того места, но нога была сильно ранена. Было тяжело».

Целенаправленный удар по платформе и погибшие железнодорожники

Утром в четверг враг направил на город сразу четыре реактивных ударных беспилотника. Три из них удалось сбить защитникам неба, а один попал прямо по вокзалу — целенаправленно.

Количество погибших возросло до 15 человек — в больнице скончался 40-летний мужчина. Среди погибших — пять железнодорожников. Их истории опубликованы на портале «Залізна родина» в Мемориале памяти.

Предупреждение об опасности ударов было, но много пассажиров не пошли в укрытие. Пани Милана осталась внутри электрички.

Милана, пассажирка: «Вы знаете наших людей… Нам сказали: „Воздушная тревога“. Мы почти все не пошли в укрытие. А некоторые просто стояли на перроне. Я была внутри, в среднем вагоне электрички. Я видела взрыв — это было страшно».

Состояние раненых и призывы «Укрзализныци»

Почти полтора десятка раненых, среди них — 11-летний мальчик. Его мать погибла, сообщили в Областной военной администрации. Ребенок и пятеро взрослых находятся в тяжелом состоянии.

До сих пор есть угроза жизни Екатерины — проводницы, которая возвращалась домой после семейного праздника.

Врач: «Кусок печени был просто отрезан осколком. Ранения конечностей, головы, живота… Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и она понемногу начинает говорить».

Пока медики борются за жизнь раненых, «Укрзализныця» проводит расследование и проверяет протоколы действий сотрудников. В ночь на пятницу вокзал снова попал под вражеские удары.

Компания призывает обращать внимание на предупреждения об опасности и следовать инструкциям для сохранения жизни.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ НА ТСН ОНЛАЙН | 16:00 30 ОКТЯБРЯ | МАРАФОН «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

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