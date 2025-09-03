Кровавое путешествие на УЗИ: российский дрон ударил по авто, в котором ехала беременная женщина

Врач и беременная женщина / © ТСН

В Днепре спасают беременную женщину с Херсонщины. Она с мужем как раз ехала на УЗИ, чтобы проверить состояние малыша, когда легковушку атаковал вражеский дрон. Авто вспыхнуло. Раненые едва успели выскочить из огненной ловушки.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

22-летняя Алина прислушивается к сердцебиению мальчика, которого носит под сердцем. Еще несколько дней назад, признается, прощалась и с собственной жизнью, и с ребенком.

«В тот момент я думала, что уже все», — говорит она.

Огромный обломок с острыми краями, залетевший ей сквозь шею и застрявший в горле.

«Это страшно, когда залетает такое в горло. этот отломок залетел слева с затылочной части, дошел до середины горла и остановился очень глубоко», — говорит медик.

Они просто ехали на плановое УЗИ. Из родного села на Херсонщине 29 августа Алина с мужем отправилась в Кривой Рог на обследование. И вдруг на трассе их атаковал вражеский дрон.

«Я увидела перед собой разбитое стекло, и что сзади уже пылает все. И что я больше всего испугалась — кровь, горячо потекло, а волосы начали прям клочьями выпадать. Попробовал свою дверь, а она у него заблокирована. Он мне кричит: спасайся! Вылезай», — вспоминает потерпевшая.

Раны пережимала сумкой, пока им не помогли гражданские, проезжавшие мимо.

Раненого мужчину оставили под наблюдением медиков в Кривом Роге, а вот Алину с крайне опасным повреждением срочно доставили в Днепр. Как только стабилизировали состояние беременной, начали сложную операцию.

«Мы больше всего боялись того, что могут быть задействованы дыхательные пути непосредственно, то есть мы пытались предотвратить большой отек, чтобы пациентка могла свободно дышать», — говорит медик.

В то же время другая команда медиков пристально следила за состоянием малыша.

«Риск для ребенка был. Во-первых, это боевая травма, была кровопотеря. Был страх у мамы. Но сейчас кризис прошел. ребенок — мальчик. развивается хорошо», — говорит врач.

Пара вместе семь лет. Познакомились в родном селе на Херсонщине, после полномасштабного вторжения выбрались из оккупации и мечтали о первенце.

