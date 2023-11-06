"Кровавое" сияние в небе над Украиной: астроном объяснил природное явление

В некоторых областях Украины вечером 5 ноября можно было увидеть северное сияние "Аврора". Это необычное явление очаровало украинцев и одновременно испугало, поскольку люди связывали это с войной России против Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученые говорят, что так покраснеть небо заставляет сильная геомагнитная буря. Спрогнозировать когда и где возникнет это явление - сложно. Украинцы теперь его будут видеть все чаще.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября 2023 года / Фото: из соцсетей

"Больше будет солнечных вспышек. А именно вспышки дают такие концентрированные потоки частиц. Мы можем ожидать, что будет полярных сияний таких больше. Иной раз оно может быть не малинового цвета. А зеленого. Зависит от молекул", — говорит астроном Всеволод Лозицкий.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября 2023 года / Фото: из соцсетей

В Украине о полярном сиянии сообщили жители Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Полярное сияние над Украиной 5 ноября 2023 года / Фото: из соцсетей

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 6 ноября 2023 года | Новости Украины

Напомним, 5 ноября в небе над Украиной снова наблюдали полярное сияние. Северная сторона небосклона замерцала красными, розовыми и зеленоватыми оттенками.

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