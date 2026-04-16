День траура в Одессе. Количество погибших возросло до 9 человек, еще 23 получили ранения. Город ночью пережил несколько волн атак российскими ракетами и беспилотниками. Повреждены объекты инфраструктуры и многоэтажка. Взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон, есть повреждения в одном из городских парков. Все погибшие - из девятиэтажки, которую враг атаковал дважды: ночью и накануне вечером.

Россияне атаковали жилой дом

Около шести вечера в городе прозвучала тревога. Вскоре появилась информация о двух "Шахедах", летевших на Одессу. Около семи вечера, после звуков работы ПВО, один из дронов попал в жилую многоэтажку.

Удар пришелся на квартиру на шестом этаже. Из-за разлитого топлива вспыхнул пожар, а взрыв разрушил все межкомнатные перегородки. Когда дым развеялся, люди увидели страшную картину - сквозную дыру внутри дома.

Лариса, жительница дома: "Я общалась по телефону, слышу работает ПВО. И тут взрыв, у меня все посыпалось, светильники разлетелись. Ко мне потом заходили мужчины мыли руки - и тот, что зашел, он весь был в крови".

Татьяна, жительница дома: "Я была в квартире и слышала, как сильно дрон начал летать. Я думала - ну сейчас упадет над квартирой! Я выскочила на коридор и быстро оделась, и тут мощный взрыв произошел. Конечно, истерика, мы все выскочили на улицу и вот видите - попал в девятиэтажку".

Спасение людей под завалами

Чтобы добраться до пострадавших, спасателям пришлось срезать двери болгарками и разбирать завалы вручную. От квартир остались лишь горы обломков. Одного мужчину в возрасте около 60 лет успели достать живым, но он умер по дороге в больницу из-за сверхтяжелых травм.

Психологи ГСЧС работают на месте непрерывно, ведь люди находятся в состоянии глубокого шока.

Валерия Штимбуляк, психолог ГСЧС: "Они в разных состояниях - шокированы, в слезах, в ступоре. Люди в страхе. На данном этапе я уже оказала помощь 23 лицам, из них пятеро детей. Дети очень напуганы, они еще не понимают, что происходит. Родители пытаются контролировать эмоции, но у них это не очень получается, поэтому мы помогаем".

Ликвидация последствий

Улицу рядом с домом перекрыли, чтобы коммунальщики могли убрать осколки стекла, которые разлетелись на сотни метров. Тем, чьи квартиры уцелели, позволили зайти за вещами только после разрешения ГСЧС.

Игорь Коваль, и.о. городского головы Одессы: "Опять попадание в жилой дом, новое военное преступление РФ. Сейчас закрываем там, где выбило окна, пленкой. Работают рабочие ЖКСа, чтобы убрать территорию. Опрашиваем тех, кому нужно временное поселение".

Ликвидация последствий продолжалась всю ночь. Рядом с домом развернули оперативный штаб, где принимают заявления на восстановление жилья и возмещение убытков.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН НОВОСТИ 16 апреля. Тяжелая ночь для Киева, Днепра, Одессы и Харькова: последствия атаки