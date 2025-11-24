Тернополь / © ГСЧС в Тернопольской области

Россияне 19 ноября совершили кровавый теракт в Тернополе. Известно о 33 погибших, среди них 6 детей. Еще шесть человек считаются без вести пропавшими.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жертвы и разрушения: сознательная цель по жилым домам

Как сообщила корреспондент ТСН Светлана Паук, поисковые работы на месте полностью разрушенной девятиэтажки продолжались четверо суток. 250 спасателей из десяти областей Украины работали над разбором завалов, последние два дня — практически вручную.

Жертвы атаки распределились между локациями:

14 человек погибли под завалами одной девятиэтажки.

19 человек сгорели в пожаре на другой локации.

8 человек получили смертельные ранения на улице, пытаясь добраться до укрытия.

Оба жилых дома расположены вблизи предприятия, куда также прилетела ракета. Заместитель руководителя ОВА Тарас Пастух отмечает, что попадание в жилые дома не были случайными.

«В настоящее время мы сходимся к одному выводу, что жилые дома и по улице Стуса, и по 15 апреля — это не случайные попадания, а это абсолютно сознательная выбранная цель России, для того, чтобы не дать возможности укротить пожар на промышленном объекте. Поэтому нанесен удар по цели, где находилось много людей,» — отметил он.

Состояние пострадавших и пропавших без вести

Сейчас шесть человек, которые считаются пропавшими без вести, продолжают искать: это два мужчины, три женщины и маленький ребенок. Также продолжается процедура идентификации тела, от которого нашли только фрагменты.

Среди погибших и раненых есть много детей. Самому маленькому погибшему ребенку был всего 1 год, а самому маленькому раненому — 3 месяца. В общем, россияне ранили 18 детей.

В больницах до сих пор находятся 45 горожан, семеро из них — в реанимационных отделениях.

Прощание с жертвами и героизм жителей

В эти выходные город прощался с погибшими. Особую огласку получили кадры захоронения семьи, где погибли мать и двое детей — полтора и шесть лет. Выжить удалось только отцу.

Во время вражеского удара жители демонстрировали взаимопомощь, пытаясь спасать друг друга и вытаскивать соседей из горящих квартир.