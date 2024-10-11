Кровавый ракетный удар по Одесщине: куда "прилетело" и что говорят очевидцы (фото, видео)

В настоящее время в больнице находятся девять раненых.

В Одесской области ночью россияне ударили баллистическими ракетами по ферме, где выращивают грибы. Четверо работников, в том числе 16-летний подросток, погибли на месте. Еще 10 гражданских получили травмы и ранения. Людей в больницу забирали "скорые". Спасателям пришлось три часа разбирать завалы и с помощью собак искать пропавших. В живых удалось достать четырех рабочих.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Россияне ударили по ферме, где выращивали грибы

В ночь на 11 октября в пригороде Одессы прогремело сразу три мощных взрыва. Местные жители проснулись от грохота и звука разбитых стекол и металла. Когда пыль развеялась, увидели, что от фермерского хозяйства почти ничего не осталось.

"У нас дома стекла повыбивало и двери и мы сразу выскочили, а там люди очень кричали. Мы помогали людей доставать, девочек. Был удар, вспышка и второй удар. Там ферма, грибы выращивали, там были люди круглосуточно, мы выскочили и все очень сильно кричали: помогите, помогите. Побежали, там девушки в окнах кричат, все в крови", - говорит соседка Ирина Ананченко.

"Очень испугались, у жены давление повысилось, так испугалась, я воды ее приносил. Очень мощный взрыв, вибрация очень сильная", - говорит местный житель Геннадий Аганесян.

Последствия обстрела

Во время спасательной операции раздалась вторая тревога

На оперативную линию ГСЧС начался шквал звонков, люди умоляли о помощи. Как только дали отбой по тревоге - на место выехали спасатели. Надо было срочно разбирать завалы, образовавшиеся от прямого попадания ракеты в двухэтажное здание. Для поиска задействовали кинологов с собаками.

"Трудно было на самом деле здесь работать: было мало места и очень много людей, паника, крики были и еще очень усложняло то, что была повторная воздушная тревога. Как раз в этот момент, когда людей спускали со второго этажа и были раненые, медики оказывали помощь и воздушная тревога и надо было так же всем оперативным службам в безопасное место, потому что мы знаем о повторных, мы теряем людей", - говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

После обстрела спасатели помогали пострадавшим

При обстреле пострадали лошади

Кроме погибших и раненых людей от попадания пострадали и кони, которые были в конюшне рядом со зданием фермы.

"Их очень побило осколками, надо вызвать ветеринара и доставать осколки. Но спасибо, что хотя бы живы, они напуганы и вон даже есть не хотят, видно их контузило еще", — говорит Ирина Ананченко.

С людьми сейчас работают психологи. В настоящее время в больнице находятся девять раненых. Врачи говорят у них осколочные и взрывчатые ранения средней тяжести.

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Напомним, ночью против 11 октября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Погибли четыре человека, среди которых подросток. Ранения получили десять человек.

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