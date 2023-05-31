"Кровавый сатана", которого не поймали: история безжалостного убийцы по прозвищу Зодиак

"Хорошими делами прославиться невозможно" — именно так думал неуравновешенный и больной убийца, называвший себя Зодиаком.

Прошли десятилетия, а загадочный убийца по имени Зодиак остается неотъемлемой частью американской истории преступлений. С тех пор как в конце 1960-х "известный неизвестный" серийный убийца устроил ужас в районе залива Сан-Франциско, создатели бесчисленного количества книг, подкастов и кинолент были вдохновлены нераскрытым до наших дней делом.

Возможно, раскрытие загадки было "под носом", но нам известно не больше, чем официальным источникам.

В материале ТСН.ua все, что нужно знать о неуловимом Зодиаке — как он получил это прозвище, кем были подозреваемы и почему его история до сих пор остается подогретой.

Кто такой Зодиак?

В конце 60-х о нем говорили не только в Калифорнии, где собственно и происходили его зверства, но и по всей Америке. Убийства доставляли ему удовольствие. Он очень нуждался в своей персоне, поэтому постоянно отправлял в газеты зашифрованные послания, звонил в полицейские отделения и регулярно пересматривал телевизионные шоу, где хоть как-то упоминался его «сценический псевдоним».

Один из шифров, отправленный в The San Francisco Chronicle

Следует отметить, что над тем, чтобы поймать зверя, работали лучшие детективы и агенты. Но они не смогли приблизиться к поставленным целям. Более того, правоохранители даже не знают, какое точно количество преступлений совершил этот психопат.

Похоже, что мания величия заставила самого Зодиака в своих письмах утверждать, что жертв было 37, ведь полицейские указывают на более скромные цифры. Однако, так или иначе, он смог достичь своего — Зодиак сделал так, чтобы о нем говорили и сегодня.

Итак, кем был Зодиак? Наверное, что избалованным садистом, десятилетиями ускользавшим от власти. Он приобрел желаемую популярность благодаря насмешливым письмам и шифрам, которые присылал в местные газеты.

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Хотя Зодиака до сих пор не поймали, а официальное расследование остается открытым, интерес общественности остается высоким. Бесчисленное количество теорий приобрело популярность на протяжении многих лет, “указывая пальцем” на разных мужчин, имеющих общие физические признаки или интересы с калифорнийским палачом.

"Оттенки Зодиака": главные подозреваемые

Джек Тарранс

В 2007 году мужчина по имени Деннис Кауфман обвинил своего отчима Джека Тарранса в том, что он является тем же Зодиаком. Он передал несколько вещей своему отчиму ФБР, включая образцы письменных документов, окровавленный нож, черный капюшон с символом зодиака на нем и фотоаппарат. Телеканал CBS13 в Сакраменто опубликовал в то время репортаж, некоторые кадры по которому называли "ужасными".

Джек Тарранс/YouTube

Кауфман утверждал, что Тарранс также убил свою жену, мать Кауфмана. Умерший в 2006 году Тарранс служил в военно-воздушных силах и на флоте и был обучен различным видам криптограмм и кодов, которые использовал Зодиак в своих письмах к прессе. Один судебный эксперт, Нанетт Барто, считала, что почерк Тарранса и Зодиака совпадают.

В 2019 году ФБР сравнило ДНК Тарранса с ДНК Зодиака, но результаты были неубедительными.

Гай Уорд Хендриксон

В 2015 году дочь Хендриксона Дебора Перес заявила, что помогала своему отчиму в написании печально известных писем Зодиака, в том числе шифрованных писем в San Francisco Chronicle. Она также рассказала, что сшила одну из масок убийцы.

Гай Уорд Хендриксон/DEBORAH PEREZ

Утверждения Переса были поддержаны адвокатом по имени Кевин Маклин, который исследовал ее заявления относительно ее отца. Хендриксон, подытожил Маклин, “был Джекилом и Хайдом. Он был безумным. Он собирался убивать людей. Некоторые из этих убийств не случайны”.

Сестра Перес Дженис Хендриксон решительно опровергла эти обвинения.

Артур Ли Аллен

Артур Ли Аллен, школьный учитель в Вальехо, штат Калифорния, является единственным подозреваемым, которого публично назвали органы власти по делу Зодиака.

Артур Линии Аллен/Wiki

В 1975 году Аллен был задержан за сексуальное насилие над детьми. Его никогда официально не идентифицировали как убийцу Зодиака. Линда Тоши-Чемберс, дочь Дэвида Тоши, следователя по делу Зодиака, рассказала The New York Times, что ее отец всегда подозревал, что Аллен был настоящим виновником, но никогда не имел достаточно веских доказательств, чтобы подтвердить это.

Дэвид Тоши в 1976 году. Благодаря своему изысканному гардеробу Тоши был для многих людей публичным лицом расследования Зодиака, поскольку годами дело набирало поворотов.

Эрл ван Бест-младший

В 2014 году мужчина по имени Гэри Стюарт выпустил книгу под названием «Самое опасное животное из всех», написанную в соавторстве со Сьюзен Д. Мустафой. В нем утверждалось, что его биологический отец, Эрл ван Бест-младший, был Зодиаком. Стюарт, воспитываемый приемными родителями, пришел к такому выводу после того, как с ним связалась его родная мать, которая исследовала его родного отца.

Эрл ван Бест-младший/IMBd

Кроме подобного почерка и шрамов на лице, внешность ван Беста похожа на полицейский эскиз Зодиака. Стюарт также решительно верит, что он успешно разгадал шифр Зодиака и что имя Эрла ван Беста скрыто в нем. Он также утверждает, что тест ДНК Зодиака и Ван Беста не смог исключить последнего в качестве подозреваемого.

В 2020 году FX адаптировал книгу в одноименный документальный сериал из четырех частей. В нем мать Стюарта подробно рассказывает о связях с ван Бестом, когда ей было 14, а ему 27. Она говорит, что ван Бест обижал ее. Сначала Стюарт приводит несколько убедительных аргументов относительно своего отца, но в конце сериала у всех них достаточно основательные пробелы.

Утверждается, что Бевилаква признался журналисту, что он является и Зодиаком, и Флорентийским монстром убившим 14 человек в Италии между 1974 и 1985 годами, нацеливаясь, в частности, на пары. Однако Белилаква быстро опроверг эти заявления.

Жозеф "Джузеппе" Белилаква

Белилаква родился в Нью-Джерси, провел 20 лет в армии и, как говорится, работал агентом CID в Сан-Франциско в конце 1960-х годов. Он переехал во Флоренцию в 1974 году — в том же году, когда Зодиак направил свое последнее письмо в San Francisco Chronicle, и в том же году в Италии произошло первое убийство Флорентийского монстра.

Считается, что почерк Белилаква похож на почерк Зодиака, а в одном переводе шифра Зодиака найдено слово "Бевилаква". Некоторые настоящие преступники также восприняли упоминание Зодиака о воде в его последнем письме к San Francisco Chronicle как ссылку на "аква" в фамилии Бевилаква.

Прокуратура Флоренции получила ДНК Бевилака в конце 2020 года, но связей между ним и Зодиаком нет.

Жертвы Зодиака

Сам Зодиак в своих письмах утверждал, что убил 37 человек в течение пяти лет, но следователи смогли окончательно установить связь только с семью жертвами, пятеро погибли и двое выжили.

Среди жертв Зодиака:

30-летнему Полу Стайну выстрелили в голову с прямого расстояния

22-летняя Сесилия Шепард получила 10 ударов ножом – пять спереди и пять сзади

В 22-летнюю Дарлин Феррин выстрелили пять раз

17-летнего Дэвида Фарадея застрелили одним выстрелом в голову с прямого расстояния

16-летняя Бетти Лу Дженсен получила пять выстрелов в спину

Бетти Лу Дженсен, Дэвид Фарадей, Дарлин Феррин/Getty

Некоторые из его возможных жертв включают:

27-летнего Рэя Дэвиса застрелили дважды сзади в собственном такси

18-летнюю Чери Джо Бейтс избили и нанесли несколько ударов коротким ножом

Кто выжил после встречи с ним?

Феррин и Мажо напали, когда они сидели в машине Феррин в гольф-клубе Blue Rock Springs в Вальехо, Калифорния. Зодиак стрелял в них из огнестрельного оружия 4 июля 1969 года. Феррин умерла, а Мажо стал первым выжившим после встречи с этим серийным убийцей.

Так же, как Феррин и Мажо, Шепард и Гартнелл также были на свидании и устраивали пикник на озере Берриес в округе Напа, когда к ним подошел мужчина в капюшоне с символом двух рядовых линий в кругу. Угрожая пари пистолетом, он связал их и ударил ножом. Несмотря на то, что на момент прибытия помощи Шепард была жива, она умерла, а Гартнелл поправился, став второй жертвой Зодиака, которой удалось выжить.

Пол Стайн, Сесилия Шепард, Брайан Гартнелл/AP

Когда Зодиак убил в последний раз?

Последнее подтвержденное убийство было совершено Зодиаком 11 октября 1969 года. Убийство, произошедшее в Сан-Франциско, унесло жизнь 28-летнего таксиста Пола Стайна. Стайн подобрал пассажира, теперь известного как Зодиак, направлявшегося в район Президио-Хайтс. Таксист получил ранение в голову.

Полицейское радио, сообщая об инциденте, неправильно классифицировало подозреваемого как темнокожего, что привело к тому, что ответившие офицеры отпустили белого мужчину, который соответствовал описанию, предоставленному свидетелями.

Место преступления Сан-Франциско, 11 октября 1969 года.

Позже The San Francisco Chronicle получила письмо от Зодиака, которое отметило, что берет на себя ответственность за убийство и содержит окровавленный лоскут рубашки Стайна.

Почему о Зодиаке до сих пор не забыли?

Это уже настоящая мифология, говорит доктор Гарольд Шехтер, профессор литературы и писатель, специализирующийся на серийных убийцах. То, что Зодиак отправлял письма в прессу, является частью эпопеи. Возвращаясь к Джеку-Потрошителям, это не такая уж редкость, когда серийные убийцы пишут насмешливые письма прессе и властям, объяснил Шехтер, добавив, что это подпитывает их манию величия.

Письма Зодиака/AP

Именно содержание писем и шифров сделали Зодиака таким уникальным. По словам Шехтера, он намеренно создал всю эту историю, надев костюм во время одного из своих убийств, используя определенный символ и назвав себя "Зодиаком".

Интерес Зодиака к средневековому символизму

Зодиак был одет в то, что лучше всего можно назвать костюмом палача во время убийств Гартнелла-Шепард. Гартнелл вспомнил, как Зодиак носил темные очки с клипсами и черный капюшон палача.

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Костюм был ручной работы и аккуратно сшит. Когда Зодиак напал на Гартнелла и его девушку, он использовал нож как оружие, несмотря на то, что намного легче было просто застрелить их.

"Униформа" убийцы походила на мантии средневековых палачей, которые обычно были одеты в черное.

Зодиак/эскиз полиции

Другим средневековым символом Зодиака является печать. Она похожа на германский языческий символ Солнечный Крест (Кельтский Крест).

Почему Зодиак называется Зодиаком?

"Зодиак" — это самоназвание. Печально известный серийный убийца начал связываться с прессой в 1969 году, посылая местным газетам известные теперь шифры, сопровождавшиеся письмами к редакторам, в которых он брал на себя ответственность за различные убийства и угрожал новыми.

Зодиак еще жив?

Поскольку убийца никогда не был официально идентифицирован, невозможно сказать наверняка, жив ли он до сих пор. Однако его общение со СМИ прекратилось в конце семидесятых, и за последние годы никаких дополнительных убийств не было связано с убийцей.

Сколько лет Зодиаку?

Подобно тому, жив Зодиак или нет, настоящий возраст убийцы невозможно определить официально, поскольку он никогда не был идентифицирован.

Самая свежая информация

В мае 2023 года сообщалось, что частная некоммерческая группа расследования преступлений под названием Case Breakers предоставила информацию о том, что агент ФБР рассказал им, что убийцей Зодиаком является Гэри Фрэнсис Пост, ветеран ВВС, скончавшийся в 2018 году.

Гэри Фрэнсис Пост/the case Breakers

По словам Томаса Колберта, управляющего Case Breakers, Пост подозреваем с 2016 года благодаря частичной ДНК жертвы Зодиака. Колберт также отметил в прессрелизе, что "действия SFPD, Риверсайдской полиции и ФБР требуют серьезного пересмотра".

ФБР утверждает, что дело Зодиака остается нераскрытым, а расследование продолжается.

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