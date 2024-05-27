Кровавый теракт РФ в Харькове: в ВСУ ответили, знают ли откуда обстреливают город и почему не могут ничего сделать

Российские оккупанты накануне нанесли четыре ракетных удара по Харькову. Целились намеренно в людные места, чтобы убить как можно больше местных. В частности, трагедия произошла и в гипермаркете "Эпицентр", где собралось не менее 200 человек.

Об этом говорится в материале ТСН.

Оккупанты осуществляли террор во время тушения "Эпицентра" и поиска людей

Российские террористы выпустили по строительному гипермаркету "Эпицентр" 2 управляемые авиабомбы. Это были новые боеприпасы увеличенной дальности - УМПБ Д-30.

На парковке возле гипермаркета, между машин спасателей и кучи скорых, припаркованы легковые авто. Их владельцы до сих пор не вышли из охваченного огнем помещения. Неподалеку от входа в "Эпицентр" стоят родственники тех, кто был в торговом зале и до сих пор не отвечает на бесконечные телефонные звонки.

Ад на месте российского теракта

"Спасатели непрерывно разворачивают пожарные рукава. Нужно больше воды, чтобы потушить огромную площадь, охваченную пламенем. Шансов, что в том огне могут быть живые все меньше. Такое впечатление, что ребята спасатели выходят из самого ада. в Харькове снова раздается сигнал тревоги, но ГСЧС-ники продолжают тушить пожар, пытаясь максимально быстро это сделать", - говорится в материале "ТСН-Тиждень".

Обломки российского снаряда, которым оккупанты ударили по городу

Первые минуты после сигнала тревоги пожарные команды ищут любое укрытие. Ведь скорость подлета ракет в Харьков из России молниеносна. Поэтому и пожарные и журналисты укладываются на землю у первой попавшейся кирпичной стены.

Спасатели в Харькове прячутся из-за угрозы повторного обстрела

Впоследствии на горизонте виден белый дым. Украинская ппо сбила российскую ракету на подлете в Харьков. Спасатели мгновенно бегут к месту бедствия. Но недолго. Снова ракетная опасность и все десятки людей, задействованных в тушении пожара, бросаются в россыпную на площади возле "Эпицентра".

Обстрел центра города Харькова

В этот момент ракетами из российского комплекса С-300 оккупанты попали в центр города Харькова. Ранены более 10 человек. Задело 13-ти летнего подростка, он в тяжелом состоянии, в больнице. И туда на место прилета быстро съезжаются дежурные группы спасателей и медиков. Оказывается там в тот момент находилась другая съемочная группа ТСН.

За день россияне 4 раза атаковали Харьков. Как раз тогда, когда в Вашингтоне решали давать ли Украине разрешение бить иностранными боеприпасами по территории России. ВСУ настаивают - это необходимо. Потому что только так можно прикрыть небо над Харьковом и другими украинскими городами.

Обстрел Харькова

"Это нужно всей Украине, это нужно миру. Харькову в первую очередь. Мы не можем уничтожать противника, его легко бронированную технику в районах сосредоточения. И именно основная система С-300, С -400, которой ежедневно разрушает Харьков. То есть силы обороны знают где они стоят.", — говорит Юрий Федоренко, командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес".

Последствия обстрела Харькова

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удар по "Эпицентру" в Харькове! Люди погибли в ловушке! Тела все еще ищут!

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